التفاصيل الكاملة حول التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي السعودي

يريد الكثير من الأشخاص الحصول على السيولة النقدية وذلك من خلال الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل وذلك لكافة القطاعات الحكومية وكذلك الشركات الخاصة الموثقة والغير موثقة والتي تعد عمل على تحويل رواتب العاملين بالشركات إلى البنك الأهلي من خلال نظام “سريع” لتحويل الرواتب الخاصة بالموظفين.

مزايا المنتج الذي يقدمه البنك

نجد البنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن مميزات وتسهيلات البنك و تيسيراً على العميل:

انه ليس من الضرورة زيارة الفرع وكذلك ليس من الضروري تقديم أي مستندات أو أوراق ويقدم البنك أيضا سهولة التوقيع وذلك من خلال خدمة التصديق الرقمي للحصول على الموافقة بمنتهى السرعة وفي غضون ٢٤ ساعة.

بالنسبة لأقساط الشهرية مد فترة السداد لفترات طويلة قد تصل إلى 5 سنوات.

ويوجد داخل البنك إمكانية السداد المبكر للعميل.

تشمل المميزات التي يقدمها البنك يوجد تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي ويتم ذلك حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين الخاصة بالعميل وسوف يتم إرسال رسالة نصيه تأكد اعتماد طلب التمويل الشخصي وكيفية التواصل مع صاحب القرض من جهة مركز الاتصالات لاستكمال طلبات وشروط التي قام البنك بتحديدها.

شروط ومتطلبات المنتج