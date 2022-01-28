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عمر شويل - جدة التفاصيل الكاملة حول التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي السعودي - ثقفني
يريد الكثير من الأشخاص الحصول على السيولة النقدية وذلك من خلال الأهلي أون لاين أو الأهلي موبايل وذلك لكافة القطاعات الحكومية وكذلك الشركات الخاصة الموثقة والغير موثقة والتي تعد عمل على تحويل رواتب العاملين بالشركات إلى البنك الأهلي من خلال نظام “سريع” لتحويل الرواتب الخاصة بالموظفين.
مزايا المنتج الذي يقدمه البنك
نجد البنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن مميزات وتسهيلات البنك و تيسيراً على العميل:
- انه ليس من الضرورة زيارة الفرع وكذلك ليس من الضروري تقديم أي مستندات أو أوراق ويقدم البنك أيضا سهولة التوقيع وذلك من خلال خدمة التصديق الرقمي للحصول على الموافقة بمنتهى السرعة وفي غضون ٢٤ ساعة.
- بالنسبة لأقساط الشهرية مد فترة السداد لفترات طويلة قد تصل إلى 5 سنوات.
- ويوجد داخل البنك إمكانية السداد المبكر للعميل.
- تشمل المميزات التي يقدمها البنك يوجد تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي ويتم ذلك حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين الخاصة بالعميل وسوف يتم إرسال رسالة نصيه تأكد اعتماد طلب التمويل الشخصي وكيفية التواصل مع صاحب القرض من جهة مركز الاتصالات لاستكمال طلبات وشروط التي قام البنك بتحديدها.
شروط ومتطلبات المنتج
- يوجد الكثير من الشروط التي وضعها البنك، ومن أهمها ما يلى:
- يجب أن تكون الجنسية للسعوديين فقط لا غير من ضمن الشروط القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة من الشركات المعتمدة من قبل الحكومة والغير معتمدة التي تقوم بتحويل رواتب العمال والموظفين الذين يعملون بهذه الشركات إلى البنك الأهلي، من خلال نظام سريع وذلك التحويل الرواتب وقد وضعت حد أدنى للراتب وهو 3,000 ريال للسعوديين الحد الأدنى وسوف تكون مدة الخدمة 3 أشهر للسعوديين داخل القطاع الحكومي ويشمل الشرط أيضاً الشركات الكبرى.
- حوالى عام للسعوديين في بعض القطاع الخاص وسيكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5,000 ريال سعودى حتى 1,500,000 ريال سعودى ويجب أن يكون عمر لا يقل عن ١٨ عام من تاريخ تقديمه للطلب على القرض للسعوديين، وذلك بشرط ان لا يزيد العمر العميل عن ٦٠ عام عند موعد استحقاق آخر قسط.
- كما تشمل الشروط والأحكام 0% رسوم إدارية.
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