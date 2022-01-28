50,000 ريال بالتقسيط تمويل فوري بدون كفيل وتحويل الراتب لدى شركة إمكان

بالتقسيط تمويل فوري لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر الشهري الذي قد أثبت ثقة الكثير من العملاء بعد توفير لهم كافة الخدمات والمزايا التمويلية العديدة التي منها الحصول على التمويل المناسب بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو بدون موافقة الكفيل الغارم أي بدون توفير ضامن سعودي الجنسية كذلك التمويل بالتقسيط الشهري الذي يبدأ من أثنى عشر شهر حتى أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد هي سنة كاملة بموافقة فورية لجميع العملاء الذين يحملون الجنسية السعودية ويمتلكون الدخل الشهري المطلوب لذلك لابد من توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل للراتب عن طريق شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

كافة الشروط الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان

في الفترة الحالية عام 1443 هجريًا أصبح تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية من أهم الشركات التي تقدم التمويل بالاشتراك مع مصرف الراجحي السعودي داخل أراضي المملكة لذلك توفر الشركة التمويل الشخصي الميسر بكافة الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة التقديم عبر الأونلاين ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل الميسر بالمملكة كالتالي بالتفصيل اليوم:

يشترط التمويل عبر شركة إمكان أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط للتقديم الإلكتروني على التمويل.

كذلك التمويل الشخصي الميسر يطلب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم ليس من عملاء الراجحي.

إيضاً يطلب التمويل أقل راتب شهري من عملاء مصرف الراجحي حيث يبلغ 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة للموافقة الفورية على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

أهم المزايا والخصائص التمويلية الهامة التي تقدمها شركة إمكان