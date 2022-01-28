تقديم على وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة لعام 2022، يسعى الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية البحث عن وظائف مناسبة لهم، حيث أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة عن توفير عدد من الوظائف الخالية ويمكن للمواطنين الذي ينطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة التقديم عليها إلكترونيا، وسنوضح لكم كافة الشروط اللازمة على تقديم وظائف شاغرة لمدينة سلمان 2022 واهم التخصصات المطلوبة بالتفصيل.

مدينة الملك سلمان للطاقة

تعتبر مدينة الملك سلمان للطاقة مدينة حديثة صناعية قيد التأسيس داخل المملكة العربية السعودية حيث تبلغ 50 كيلو متر مربع من المساحة وتقع بالقرب من مدينة بقيق في المنطقة الشرقية وتعد 40 كيلو متر عن شركة أرامكو السعودية، وقد تم حجز 60% منها للشركات العالمية للاستثمار، حيث يتم تجديدها على ثلاث مراحل لتغطى 12 كيلو متر مربع وسوف يتم الانتهاء من المدينة حوالى عام 2035 م.

وظائف مدينة الملك سلمان

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) لعدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات مطلوبة وكل تخصص له شروط معينة يجب توافرها في المتقدم على طلب الوظيفة.

أخصائي العقود

لابد من إجادة اللغة الانجليزية شفويا وتحريريا.

يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في القانون وما يعادله.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لديه خبرة لا تقل عن 3-6 سنوات.

مستشار قانوني أول

أن يكون حاصل على بكالوريوس في القانون أو ما يعادله، مع تفضيل درجة الماجستير في القانون.

لديه خبرة لا تقل عن 3 إلى 6 سنوات.

يجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

منسق أمني

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

لديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة.

حاصل على تدريب أمني متقدم وحاصل على تدريب على التحقيق في الحوادث.

أخصائي عمليات الإطفاء

يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة أو ما يعادلها.

لديه خبرة من 6 إلى 9 سنوات.

أن يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أخصائي جذب الاستثمارات الصناعية

يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو المالية أو إدارة الأعمال أو المحاسبة و ما يعادلها.

لديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

أن يجيد اللغة الإنجليزية شفويا وتحريريا.

أخصائي إدارة الإيجارات

يجب أن يكون حاصل على البكالوريوس في الهندسة المالية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.

لديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

أن يجيد اللغة الإنجليزية شفويا وتحريريا.

تقديم وظائف في مدينة الملك سلمان للطاقة

أهداف مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة