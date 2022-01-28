للراغبين من المعلمين للتقدم بطلب التقاعد المبكر بالمملكة الطريقة والموعد ورابط التسجيل

يرغب الكثير من المعلمين للتقدم بطلب التقاعد والكثير لا يعلم موعد تقديم الطلب ولا طريقة التقديم وكيفية الحصول على الموافقة واليوم ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني نوضح موعد وطريقة التقديم ورابط التسجيل، حيث صرحت وزارة التعليم في بيان لها عن بدء قبول طلبات التقاعد المبكر والإعارة للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية وفق القواعد والضوابط الخاصة بقانون المعاش المبكر من خلال منصة فارس الالكترونية، ويقصد بالتقاعد المبكر هو الخروج على المعاش والتوقف عن العمل مع الحصول على المستحقات المالية الخاصة به، فهناك الكثير من المعلمين والمعلمات أو الموظفين الإداريين يفضلون إلى التقاعد المبكر لظروف خاصة بهم سواء أكانت شخصية أو صحية أو لأي سبب، ويمنح قانون المعاشات بالمملكة الحق لفئات عديدة بالتقاعد المبكر إذا كان المتقدمين مستوفين للشروط والضوابط المطبقة بالمملكة، ومن خلال رابط التسجيل للراغبين طالما مستوفي الشروط سيتم الموافقة على طلبه.

موعد تقديم طلب التقاعد المبكر:

فمن الجدير بالذكر وعن موعد التقديم بطلب التقاعد المبكر حيث أشارت وزارة التعليم السعودية أنه يمكن للراغبين في التقديم للتقاعد المبكر التسجيل في بوابة فارس الإلكترونية في الفترة ما بين 25/ 3 وحتى تاريخ 11/6/1443، لافتة إلى أن التقديم إلكتروني ولن يكون يدوي أو ورقي، وأنه على الراغبين في التقديم التسجيل في نظام فارس وإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة وتقديم الطلب إلكترونياً.

طريقة تقديم طلب التقاعد المبكر:

أشارت وزارة التربية والتعليم السعودي من خلال صفحتها ارسمية عبر تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط الهامة والمعايير والضوابط الجديدة في المتقدمين، ويتم اتباع تقديم طلب التقاعد المبكر من خلال هذه الخطوات وهي:

الدخول إلى بوابة فارس الإلكترونية. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول لنظام فارس. اختيار أيقونة تقديم الطلب. التأكد من كتابة البيانات المطلوبة. ضرورة إرفاق الأوراق والمستندات الخاصة بالتقاعد المبكر. بالإضافة إلى التأكد من المعلومات والبيانات قبل إرسال الطلب. الضغط على أيقونة إرسال.

شروط تقديم طلب التقاعد المبكر:

الشروط التي يجب توافرها لتقديم الطلبات بشكل إلكتروني، وهذه الشروط هي: