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عمر شويل - جدة ننقل لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد المطور عن دفعة شهر فبراير المقبلة، حيث من المرتقب أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف الضمان الاجتماعي المطور لكل المستحقين وذلك عن دفعة شهر فبراير لكل المستحقين الخاصة بالضمان الاجتماعي الجديد المطور.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد المطور

من المنتظر أن ينزل الضمان الاجتماعي الجديد المطور عن شهر فبراير.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد …. الأربعاء 1-7-1443 هجريا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد المطور بالميلادي …. الأربعاء 2-2-2022 ميلاديا.

ماهو نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور

يعد نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور هو نظام يستهدف الأسر الأثكر إحتياجا والتي تهدف لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين كل المستحقين من أجل القدرة على تحسين الحالة المعيشية والمادية لهم، كما يساعد الضمان الاجتماعي الجديد على تمكين المستحقين لتحسين الحالة المعيشية والتحول من الإحتياج إلى الإنتاج من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض عمل مناسبة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي.

إدخال المعلومات الخاصة بالتسجيل.

التأكد من دقة البيانات وإرسال النموذج إلى اللجنة المختصة.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يذكر أن صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور له عدة شروط أهمها:

زوجة السعودي والمطلقة والأرملة ممن لهم أبناء سعوديين مع وجود إقامة سارية.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي على أن تكون الإقامة دائمة في المملكة وإثبان زواج المرأة بمستند رسمي.

الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت ألية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور وهو الذي يهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار والعمل على إرسائل كل التدابير التي من شأنها تحافظ على الأسرة واستقرارها وتوفر لهم الدعم المطلوب.

حيث يتم إحتساب المعاش للمستقل والأسرة من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب لكل أفراد الأسرة وهو الدخل الشهري، ويتم بعدها خصم 50 بالمائة من قيمة الدخل الشهري وإضافته إلى الدخل غير المكتسب بإستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة