نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على المساعدة المقطوعة وموعد صرفها وشروطها وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة ، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، من أجل الاستفادة منها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وهى عبارة عن منحه تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب السعودي أصحاب الدخل المحدود، والأسر الفقيرة وأصحاب العجز الجزئي والكلي، وهى الأسر الأكثر احتياجاً لتعينهم على الحياة الصعبة التي يمرون بها، وترفع من مستواهم المعيشي، وينتظر الكثير من المواطنين موعد صرف هذه المنحة لتساعدهم على قضاء حوائجهم اليومية، ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد الصرف وشروط الحصول عليها، من خلال رابط المساعدة المقطوعة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبدأت المملكة بتفعيل الخدمات الإلكترونية التي تساعد الشعب السعودي على التعرف على موعد صرف المنحة دون تعب أو جهد، وتلك المساعدات هي من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، كما أوصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية، بتعديل البيانات الخاصة بالمستفيدين، لضمان استمرار صرف الدعم لهم.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

سوف نتعرف معكم على الشروط التي وضعتها المملكة للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون عمر المتقدم لا يقل على 35 عاماً. أن يكون مواطن سعودي الجنسية وزوجته سعودية. يجب أن يكون المتقدم ليس له أي سجل تجاري أو أرض زراعية أو ممتلكات عقارية. إذا كان المواطن أعزب فيجب ألا يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي. إذا كان المواطن متزوج فيجب ألا يزيد راتبه عن 8600 ريال سعودي. يجب أن يكون المواطن مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. تصرف المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مرة كل عام، لأصحاب المعاشات الضمانية بشرط ألا يكون لديهم أي دخل آخر ثابت. يتم صرف مساعدة الضمان الاجتماعي مرة كل عامين، إذا كان أصحاب المعاشات الضمانية لديهم دخل آخر ثابت. تصرف المقطوعة حسب أولوية التقديم، كما يتم وضع الأشخاص اللذين تنطبق عليهم الشروط على قوائم الانتظار. أعلى قيمة يستطيع أن يحصل عليها أي شخص متقدم للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي، كما يتم تحديد القيمة المالية لكل فرد من خلال قسمة صافي الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد على عدد أفراد الأسرة. يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، حسب أولوية التقديم حيث يتم ترتيب المتقدمين على قوائم الانتظار حسب الأسبقية في عملية التسجيل.

الفئات التي تستحق الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية الفئات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

الشيوخ وكبار السن حتى لوكان لديهم معاش ضمان اجتماعي.

الأرامل أو المطلقات المسئولين عن إعالة الأسرة.

السجناء اللذين يوجد لديهم أبناء.

أصحاب العجز ومن لديهم إعاقة دائمة.

السعودية المتزوجة من أجنبي وليس لديها دخل ثابت.

تصرف للسيدة المتزوجة من مدمن مخدرات ولا يصرف عليهم.

طريقة التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة

يوجد بعض العديد من الخطوات التي يجب إتباعها للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القيام بالضغط على مستخدم جديد. القيام بإدخال البيانات رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد. نقوم بتأكيد رقم الجوال الذي قمنا بإدخالة. إنشاء باسورد وتأكيدة مرة أخرى. سوف يستقبل الهاتف الذي قمت بتسجيله رسالة نصية برمز التأكيد. نقوم بتسجيل الرمز على الصفحة التي سوف تنتقل إليها تلقائياً. نقوم في هذه الصفحة الجديدة بإدخال الاسم رباعي. إختيار الاسم سواء كان ذكر أو أنثى. نقوم بتسجيل الوظيفة، ونوع التعليم الذي حصلنا عليه. نوضح مدى القدرة على العمل، وإدخال العمر. إدخال العنوان البريدي، واسم المدينة والحي، والشارع. إدخال رقم جوال بديل، والبريد الإلكتروني. القيام بكتابة الحساب البنكي، وتوضيح الدخل. الضغط على تسجيل.

توقيت صرف المساعدة المقطوعة

قالت وزارة الموارد البشرية، لا يوجد وقت معين يتم فيه صرف المساعدات المقطوعة ، كما يتم صرفها من خلال أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجاء تصريح الوزارة هذا للرد على استفسار أحد المواطنين عن موعد صرفها، وخاصة للسيدات الأرامل الذين ليس لديهم أي دخل إضافي يعينهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، وطالبت المواطنين الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي التسجيل، حتى يأخذوا دورهم على قوائم الانتظار.

خطوات الاعتراض على عدم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

على كل مواطن يرغب في الحصول على المساعدات المقطوعة أن يتبع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-