60,000 ريال منتج آهل الآن بدون كفيل وبدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

حقق منتج آهل في المملكة رغبة العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي قد يصل إلى 60,000 ريال سعودي فهو مخصص لعملاء بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يمتلك دخل ثابت شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي ويجب أن يكون المتقدم قد حصل على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الزواج أو تمويل الترميم أو تمويل الأسرة وغيرها من التمويلات التي يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي المعروف الآن بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ويحتاج فقط التمويل توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة للموافقة على طلب تمويل منتج آهل بدون فوائد بالتقسيط لمدة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر داخل المملكة عبر منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل منتج آهل في المملكة

لابد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل في المملكة العربية السعودية عام 1443 هجريًا توفير دخل ثابت لا يزيد عن الحد المسموح بيه مع الحصول المسبق على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية لذلك سوف نوضح لكم اليوم من خلال موقع ثقفني أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل نقدي من منتج آهل في المملكة يصل إلى ستون ألف ريال سعودي كالتالي بكل التفاصيل:

يجب توفير التمويل الأسبق من البنك مثل تمويل الزواج أو تمويل الترميم أو تمويل الأسرة وغيرها من التمويلات الميسرة عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

كذلك التمويل يحتاج توفير دخل ثابت لا يزيد عن 12,500 ريال ويجب أن لا يزيد عمره عن 70 عام.

إيضًا التمويل لدى منتج آهل المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة يحتاج توفير موافقة الكفيل في حالة إذا كان المتقدم غير موظف في أحد القطاعات الحكومية فقط لا غير.

كذلك يبدأ عمر التقديم الإلكتروني من 18 سنه حتى 70 سنه فقط لا غير لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

أهم المميزات المعلنة لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية