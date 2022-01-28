نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام خدمات الضمان المطور وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
استعلام خدمات الضمان المطور، حيث يعد الضمان المطور الجديد هو أحد استعلامات المواطنين الدائمة داخل المملكة العربية السعودية، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجهات ذا الصلة من الحكومة السعودية، الي توفير نظام جديد للضمان الاجتماعي من خلاله يتوفر الحصول علي دعم مالي ومادي مناسب للمواطنين السعوديين الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق، ويعمل برنامج الضمان الجديد الي توفير عدد من الخدمات التي المتعلقة باستعلامات المستفيدين من خدمتها، وبالتالي يستطيع أي مواطن الاستعلام عن كل ما يرغب به بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة، لذا سوف نوفر لكم رابط استعلام خدمات الضمان المطور.
استعلام خدمات الضمان المطور
يستطيع جميع المستفيدون من خدمات وزارة الضمان الاجتماعي الاستفسار عن جميع خدمات المنصة، مثل الاستعلام عن موعد صرف الضمان المطور الجديد أو الاستعلام عن القيمة المالية المتوقع الحصول عليها بعد التسجيل في البرنامج الجديد، وغيرها من الخدمات الأخري التي تتم من خلال منصة الضمان الاجتماعي:
- يجب الدخول علي موقع الاستعلام التالي: وزارة الموارد البشرية.
- الدخول الي الموقع من خلال الضغط علي تسجيل الدخول بأعلي صفحة الموقع.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لهما.
- سوف يتم عرض عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستعلام عنها.
- اختيار الخدمة التي يرغب بها كل شخص واتباع جميع خطوات الاستعلام.
ما هي شروط التسجيل في الضمان المطور؟
وضع القائمين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من شروط التسجيل في الضمان المطور، حتي تضمن من توافر هذه الشروط وصول دعم الوزارة الي مستحقيه، ومن بين هذه الشروط ما يلي:
- التسجيل يكون للمواطنين السعوديين فقط مع استثناء ما يلي:
- من يحمل بطاقات تنقل من ذوي الإعاقة والأيتام وكذلك والأرامل.
- المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي.
- المطلقة أو الأرملة الأجنبية ولديها أبناء سعوديون.
- الأبناء من المطلقة أو الأرملة السعودية من مواطن أجنبي.
- يجب إقامة المستفيد بشكل دائم داخل السعودية.
- يجب أن يقل الدخل المحتسب لإجمالي العدد الخاص بأفراد الأسرة عن الحد الأدنى الذي يخص معاش الضمان.
- في الحالات الخاصة بعجز العائل أو عدم قدرته نتيجة التعرض الي بعض الأمراض أو الإصابة التي تعيقه عن المهام الوظيفية، فيمكن له التقديم للحصول على المعاش الضماني.
- يجب توافق المعايير المرتبطة بامتلاك الثروة الشخصية من خلال اللائحة العامة للوزارة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ