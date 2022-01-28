استعلام خدمات الضمان المطور وزارة الموارد البشرية

استعلام خدمات الضمان المطور، حيث يعد الضمان المطور الجديد هو أحد استعلامات المواطنين الدائمة داخل المملكة العربية السعودية، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال التعاون مع الجهات ذا الصلة من الحكومة السعودية، الي توفير نظام جديد للضمان الاجتماعي من خلاله يتوفر الحصول علي دعم مالي ومادي مناسب للمواطنين السعوديين الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق، ويعمل برنامج الضمان الجديد الي توفير عدد من الخدمات التي المتعلقة باستعلامات المستفيدين من خدمتها، وبالتالي يستطيع أي مواطن الاستعلام عن كل ما يرغب به بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة، لذا سوف نوفر لكم رابط استعلام خدمات الضمان المطور.

استعلام خدمات الضمان المطور

يستطيع جميع المستفيدون من خدمات وزارة الضمان الاجتماعي الاستفسار عن جميع خدمات المنصة، مثل الاستعلام عن موعد صرف الضمان المطور الجديد أو الاستعلام عن القيمة المالية المتوقع الحصول عليها بعد التسجيل في البرنامج الجديد، وغيرها من الخدمات الأخري التي تتم من خلال منصة الضمان الاجتماعي:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام التالي: وزارة الموارد البشرية.

الدخول الي الموقع من خلال الضغط علي تسجيل الدخول بأعلي صفحة الموقع.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لهما.

سوف يتم عرض عدد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستعلام عنها.

اختيار الخدمة التي يرغب بها كل شخص واتباع جميع خطوات الاستعلام.

ما هي شروط التسجيل في الضمان المطور؟

وضع القائمين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدداً من شروط التسجيل في الضمان المطور، حتي تضمن من توافر هذه الشروط وصول دعم الوزارة الي مستحقيه، ومن بين هذه الشروط ما يلي: