عروض الجمعة والسبت بداخل أسواق العثيم بالسعودية تصل لخصم 60٪

أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية يوفر جميع مستلزمات البيت والأسرة وبأسعار متفاوته لتناسب الجميع ما من منتج إلا ومتواجد بكل الماركات والأنواع بداخل أسواق العثيم، وله العديد من الفروع في جميع أنحاء السعودية و جميع الدول العربية أيضاً، ويعسى دائماً لإرضاء العملاء بعروض وخصومات لا يوجد لها مثيل في اي متجر أخر، واليوم سوف نتناول العرض المتاح ليومين الجمعة والسبت بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية الذكية:

متواجد بداخل العرض ليومين الجمعة والسبت بداخل أسواق العثيم العديد من الأجهزة الذكية كالشاشات والهاتف المحمول وبخصومات لفترة محدودة وسوف نتناولها الان بالتفصيل كما يلي:-

شاشة امبيكس ال اي دي 43 بوصة HD، السعر قبل العرض 1099 ريال سعودي وداخل العرض ولفترة محدودة 849 ريال سعودي.

متوفر ايضاً بداخل العرض جوال سامسونج اي 72،بادر بالحصول على العرض قبل نفاذ الكمية السعر داخل العرض 1489 ريال سعودي.

متاح الأن ولمدة يومين عرض على شاشة ارو ال اي دي 32 بوصة، السعر قبل العرض كان 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 439 ريال سعودي.

متواجد ايضاً بداخل العرض شاشة سهم ال اي دي سمارت 55 بوصة، 4k،HD، السعر قبل العرض كان 1699 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1399 ريال سعودي.

متواجد ايضاً جوال ايفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا، يعتبر الأكثر مبيعاً، السعر بداخل العرض ولفترة محدودة 5199 ريال سعودي.

متواجد بالعرض ايضاً جوال تكنو بي سي 1، 4G، السعر له بداخل العرض ولمدة يومين فقط 279 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية الضرورية بالمطبخ: