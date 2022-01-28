وزارة الموارد البشرية ترصد شكاوى بتسجيل المواطنين دون علمهم في التأمينات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي من أهم الوزارات التي توجد في المملكة العربية السعودية، تم إنشاء الوزارة بموجب المرسوم الملكي الكريم الذي صدر في الشهر الأخير من عام 1380 هجرية، وكانت تدعي في السابق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتهتم الوزارة بلجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية، وتقوم الوزارة بالعمل علي تقديم العديد من الخدمات للمواطنين مثل الصحة والسلامة في بيئة العمل رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي شروط الضمان الاجتماعي المطور، وقد قام سعد أل حماد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بالإعلان عن أن وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد قامت برصد بعض الشكاوى والاستفسارات بشان قيام بعض المؤسسات والمنشآت في المملكة العربية السعودية بتسجيل أسماء عدد من المواطنين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون علم هؤلاء المواطنين، وقد قامت وزارة الموارد والتنمية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإعلان علي انهما سوف يقوما بالتحقق من الأمر، ويجري الآن العمل علي إلغاء التسجيل واتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المخالفين، كما أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلي أن هذه الشكاوى لا تؤثر علي أي مستحقات أو برامج للمتضررين من تسجيل أسمائهم دون علمهم، حيث تقوم الجهتان بمعالجة هذه الشكاوى وعودة الأمور إلي طبيعتها، ودعت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الي ضرورة الإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن أي مخالفة يتم رصدها.

وزارة الموارد البشرية أهدافها

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الضمان الاجتماعي المطور يعلن عن قبول 72 ألف أسرة في النظام، أما عن أهداف الوزارة فهي كالتالي: