عاجل بسبب كورونا.. السعودية تعلن عن قرار جديد يتعلق بحضور المناسبات

أعلنت المملكة العربية السعودية بالفترة الأخيرة، عن ارتفاعات جديدة في أعداد المصابين بكورونا، ولم تكن المملكة هي الدولة الوحيدة التي ارتفعت بها أعداد الإصابات، بل سجلت العديد من الدول إن لم يكن جميعها، ارتفاعات غير مسبوقة بأعداد المصابين، على خلفية ظهور متحور كورونا الجديد “أوميكرون” سريع الانتشار، والذي أدى إلى ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ على مستوى العالم، وللتعامل مع الأزمة والزيادة المتوقعة في أعداد مصابي كورونا بالفترة المقبلة، كشفت المملكة العربية السعودية عن عدد من القرارات الجديدة، للتصدي لتلك الأزمة، مؤكدة أن تطبيقها سيكون من بداية فبراير القادم.

قرار جديد من السعودية بسبب كورونا

وفي بيان صادر عنه اليوم، جدد الأمن العام بالمملكة، تأكيده على البدء في منح الموطنين والمقيمين بالدولة، ممن مر فترة 8 شهور على آخر موعد لتلقي لقاح كورونا، الجرعة التنشيطية، والتي سيتم اعتبارها شرط أساسي، لتظهر الحالة الصحية “محصن” في حساب المستفيد في تطبيق توكلنا، وقال الأمن العام في البيان الذي نشره بالساعات الأخيرة، أن هذا الإجراء هام جدًا وسيدأ تطبيقه بحلول اليوم الأول من فبراير القادم.

وأوضحت الجهات المسؤولة بالمملكة، أن هذا الإجراء ساري على الفئات العمرية التي تبدأ أعمارها من 18 عام فأكثر، وفي التدوينة التي نشرها الحساب الرسمي للأمن العام على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف عن قائمة الأنشطة والأماكن العامة، التي سيلزم لدخولها الفترة المقبلة، الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.

أنشطة وأماكن يلزم لدخولها تلقي الجرعة التنشيطية

وكشف الأمن العام بالمملكة على حسابه الرسمي على تويتر، قائمة الأنشطة والأماكن العامة التي يلزم لدخولها، الحصول على الجرعة التنشيطية، وذلك بعد مرور 8 شهور من تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية، وجاءت قائمة المناسبات والأنشطة والأماكن التي تم الكشف عنها تتضمن الآتي: