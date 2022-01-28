عروض أسواق العثيم بالسعودية ليومين الجمعة والسبت

عروض وخصومات أسواق العثيم بالسعودية ليومين الجمعة والسبت، يعد أسواق العثيم من أكبر المراكز التجارية المتواجدة داخل المملكة وله العديد من الفروع ويتميز بجودة منتجاته ويسعي لإرضاء عملاءه من خلال توفير جميع المستلزمات الضرورية لهم وبعروض وبخصومات لا مثيل لها وسوف نتناول العرض بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم ليومين الجمعة والسبت:

يشمل العرض العديد من السلع المنتجات الضرورية والأساسيىة للبيت والأسرة ومتوفر في كل الفروع ومنها السلع الغذائية ومن بينها لحم عجل بلدي، ومسحب دجاج امريكانا، وشوكولاتة جالكسي جواهر، وحلاوة جستنية شعر سادة، وزيت ليزا بلاستيك، وغيرهم ويتوفر أيضاً بداخل العرض ليومين الجمعة السبت العديد من الأجهزة الكهربائية الذكية كالشاشات والهاتف المحمول والتي من بينها شاشة امبيكس ال اي دي، شاشة سهم ال اي دي سمارت، وجوال سامسونج اي 72، وجوال ايفون 13برو ماكس، والعديد أيضا من الأجهزة الكهربائية التي لا غني عنها في المطبخ كالفرن الكهربائي أوكارينا، وميكرويف السيف، و قدر ضغط السيف، و قطاعة بصل السيف وغيرهم الكثير بداخل العرض بأسواق العثيم.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية:

متواجد داخل العرض لحم عجل بلدي بدون عظم، السعر كان قبل العرض 57.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 47.95 ريال سعودي.

باذنجان أسود رومي وسط، طازج ومضمون السعر له كان قبل العرض 4.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3.95 ريال سعودي.

مسحب دجاج امريكانا عادي العبوة (750جم)،اليعر قبل العرض كان 30.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 17.95 ريال سعودي.

متوفر بالعرض ايضاً زيت ليزا بلاستيك العبوة (2.9 لتر)، خفيف على المعدة والسعر له قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

متاح الأن بداخل العرض حلاوة جستنية شعر سادة، السعر قبل العرض للكيلو 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية :