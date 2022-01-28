كم العلاوة السنوية للموظفين بالسعودية 2022 ومتى تنزل

كم العلاوة السنوية للموظفين بالسعودية 2022 ومتى سيتم منحها للموظفين بالمملكة العربية السعودية، فالعلاوة السنوية عبارة عن مبلغ مالي تقوم الجهات المسؤولة بالدولة، بإيداعه في حسابات المستفيدين بشكل سنوي، وتختلف قيمة العلاوة من وظيفة إلى أخرى، كما يتم تحديد قيمتها للعاملين بنفس الوظيفة باختلاف الدرجات الوظيفية والخبرات العلمية والشهادات وغيرها، وتقوم الدولة كل فترة، بإقرار زيادة جديدة على قيمة العلاوة التي يتم تقديمها للعاملين لديها.

كم العلاوة السنوية للموظفين بالسعودية 2022

تختلف قيمة العلاوة السنوية التي يتقاضاها العاملين بالمملكة العربية السعودية، باختلاف الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، وتصرف العلاوة بشكل سنوي مع الراتب الذي يتقاضاه العامل، وقيمة العلاوة التي يتم تقديمها للموظفين بالمملكة تتضمن الآتي:

يحصل الموظفين بالمرتبة الأولى على علاو بقيمة 135 ريال

يحصل الموظفين بالمرتبة الثانية على علاوة بقيمة 165 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة الثالثة على علاوة بقيمة 190 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة الرابعة على علاوة بقيمة 230 ريال

يحصل الموظفين بالمرتبة الخامسة على علاوة بقيمة 265 ريال

يحصل الموظفين بالمرتبة السادسة على علاوة بقيمة 305 ريال

يحصل الموظفين بالمرتبة السابعة على علاوة بقيمة 356 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة الثامنة على علاوة بقيمة 415 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة التاسعة على علاوة بقيمة 470 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة العاشرة على علاوة بقيمة 510 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة الحادية عشرة على علاوة بقيمة 530 ريال

يحصل الموظفين بالمرتبة الثانية عشرة على علاوة بقيمة 570 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة الثالثة عشرة على علاوة بقيمة 605 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة الرابعة عشرة على علاوة بقيمة 700 ريال.

يحصل الموظفين بالمرتبة الخامسة عشرة على علاوة بقيمة 865 ريال.

العلاوة السنوية للعسكريين

تختلف قيمة العلاوة التي يتقاضاها العاملين بالقطاع العسكري بالمملكة، عن القيمة التي يتقاضاها العاملين بباقي القطاعات، وبحسب البيانات التي تم الكشف عنها مؤخرًا، فإن قيمة العلاوة التي يتقاضاها العاملين بالقطاع العسكري تأتي كالتالي:

الرتبة قيمة العلاوة السنوية الجندي 125 ريال الجندي أول 140 ريال عريف أول 155 ريال وكيل رقيب 210 ريال رقيب 250 ريال رقيب أول 300 ريال رئيس رقباء 360 ريال ملازم 380 ريال ملازم أول 440 ريال نقيب بين 265 وحتى 495 ريال رائد 470 ريال مقدم 590 ريال عقيد 590 ريال عميد 650 ريال لواء 730 ريال

موعد صرف العلاوة السنوية

تقوم حكومة السعودية بإيداع العلاوة السنوية في حسابات الموظفين بداخل المملكة، في برفقة راتب شهر يناير من كل عام، وتقوم الدولة بصرف الرواتب بحلول يوم السابع والعشرين من هذا الشهر، ويتم منح العلاوة للموظفين العاملين بالقطاع العام بالدولة، وتختلف قيمتها باختلاف الدرجة الوظيفية التي يشغلها العاملين.