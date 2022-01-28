كيفية استبدال الجوال القديم بـiPhone 13 من مكتبة جرير بخصم يصل إلى 50%

خدمات عديدة توفرها مكتبة jarir للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن استبدال الجوال القديم بـiPhone 13 من المكتبة بكل سهولة، فيما يسري هذا العرض حتى يوم 9 فبراير 2022م، وهو من العروض التي تهم كثير من محبي منتجات شركة أبل الأمريكية، خصوصًا آخر إصدارها وهو آيفون 13 الذي أعلنت الشركة عنه رسميا في شهر سبتمبر الماضي.

كيفية استبدال الجوال القديم بـiPhone 13 من مكتبة جرير

ومن الممكن استبدال الجوال القديم بـiPhone 13 من مكتبة جرير قبل انتهاء مدة العرض، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الهواتف الذكية في الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير. النقر على الهاتف الذي نريد الحصول عليه وهو آيفون 13. والضغط على أيقونة أضف إلى السلة. الذهاب إلى أقرب فرع تابع لمكتبة جرير، وإتمام عملية الاستبدال.

شروط وأحكام استبدال هاتف قديم بآيفون 13 من جرير

وحدّدت مكتبة جرير عددًا من الشروط والأحكام أمام الراغبين في استبدال هواتفهم القديمة بآيفون 13، وهي على النحو التالي:

العرض يتيح استبدال الجوال الذكي القديم بهاتف iPhone 13 الجديد وباقي الإصدارات بسعر مخفّض.

لا بُد من أن يكون الجهاز المراد استبداله في حالة جيدة وخالٍ من الخدوش والكسور والانحناءات.

يجري اختبار الأجهزة القديمة داخل مكتبة جرير، وفي حالة عدم مطابقة المعايير لا يُمكن الحصول على العرض.

يُسمح باستبدال الهواتف الذكية فقط.

بمجرد فحص الجهاز داخل جرير وقبوله، يُمكن للعميل إكمال طلب الاستبدال والحصول على الهاتف الذي يريده.

يشترط إحضار الجهاز فقط للاستبدال.

يخضع عرض الاستبدال لتقدير مكتبة جرير التي يحق لها الرفض.

عرض الاستبدال يشمل موديلات جميع إصدارات آيفون 13.

يسري العرض في معارض جرير بالسعودية بدءًا من 27 يناير حتى 9 فبراير2022 أو حتى انتهاء الكميذة.

ومن الممكن لأي عميل استبدال هاتف ذكي واحد فقط خلال فترة العرض.

لا يشترط أن يكون الهاتف الذكي القديم، تم شراؤه من مكتبة جرير.

بمجرد إتمام عملية الاستبدال، لا يُسمح بإرجاع الهاتف الذكي المستبدل.

لا يمكن استرداد قيمة الهاتف الذكي المستبدل نقدًا.

في حالة وجود عيب في الهاتف الذكي الجديد تطبق سياسة الاسترجاع المتبعة لدى جرير.

كيفية التواصل مع مكتبة جرير

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية، التواصل مع ممثلي خدمة عملاء مكتبة جرير في المملكة للتعرف إلى تفاصيل العرض وذلك عبر الرقم المخصص لذلك وهو 920000089 من أي مكان في السعودية.