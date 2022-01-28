نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس السعودي إجازة رسمية | هل يحل محل اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ ساعات قليلة أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً باعتبار يوم 22 فبراير يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية إجازة رسمية. يأتي هذا اليوم في ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، وقد اشتمل أمر جلالته على اعتبار يوم 22 فبراير من كل عام إجازة يوم التأسيس. لكن ما هو يوم التأسيس وما وراءه؟ هل سيحل محل اليوم الوطني؟

ما هو يوم التأسيس وما الهدف منه؟

يوم التأسيس هو ذكرى وطنية سعودية جديدة، أقرها خادم الحرمين الشريفين للاحتفاء بتاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى بشكلها المركزي بعد أن كانت شبه الجزيرة العربية تضم أعداداً من القبائل والإمارات المتفرقة.

تأسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود يوم 22 فبراير عام 1727 ميلادياً / 30 جمادى الآخر 1139 هجرياً؛ أي قبل ثلاثة قرون تقريباً. اتخذ الإمام محمد بن سعود الدرعية عاصمة له؛ لذلك عرفت الدولة السعودية الأولى آنذاك بإمارة الدرعية.

الهدف من يوم التأسيس السعودي هو التعريف والفخر بتاريخ الدولة السعودية العريق. الهدف هو معرفة بداية تكوّن الدولة السعودية ومراحلها واستذكار كيف تحولت القبائل المنقسمة إلى دولة قوية لها كيان سياسي واجتماعي تنعم بالأمان والاستقرار. يسعى جلالته أن يعرف كل مواطن سعودي وكل شخص كيف بدأ العلم والثقافة والازدهار بالمملكة حتى وصل لشكله الحالي.

مراحل تأسيس الدولة السعودية:

تمتد جذور المملكة العربية السعودية لأقدم الحضارات التي تواجدت في شبه الجزيرة العربية. أرضها هي مهد الدعوة الإسلامية و مركز النبوة. موقعها المتميز هيأ لقيام الممالك بها منذ قديم الزمان مثل مملكة كندة ومملكة لحيان والأنباط وغيرها.

يبدأ تاريخ المملكة بهجرة الجد الأكبر لآل سعود مانع بن ربيعة المريدي من جوار القطيف إلى نجد، وقيامه بتأسيس مدينة الدرعية جنوبي هضبة نجد بإقليم عارض اليمامة في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي (1446 ميلادياً / 850 هجرياً ).

تلا ذلك قيام الدولة السعودية الأولى – وقد عرفت حينها بإمارة الدرعية – على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 ميلادياً / 1139 هجرياً.

بعد ذلك كان قيام الدولة السعودية الثانية، والتي عرفت حين ذاك باسم إمارة نجد. كان قيامها على يد الإمام تركي بن عبدالله عام 1824 ميلادياً / 1240 هجرياً، واتخذ من الرياض عاصمة له.

بعد سقوط الدولة السعودية الثانية ظل الولاء لأل سعود موجوداً ومتزايداً؛ حتى بدأ تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام 1902 ميلادياً / 1319 هجرياً على يد الأمير آنذاك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

بدأ الأمير عبد العزيز آل سعود بجمع مدن نجد والحجاز تحت رايته؛ ليطلق على دولته مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

وفي عام 1932 ميلادياً / 1351 هجرياً، وبعد توحيد جميع أراضي المملكة تم إطلاق اسم “المملكة العربية السعودية” لأول مرة وأصبحت الرياض عاصمتها -واستمرت حتى الآن-؛ ليكون الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أول ملك للمملكة السعودية بشكلها الحديث.

الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس:

اليوم الوطني هو ذكرى انتهاء توحيد المملكة واعتماد اسم “المملكة العربية السعودية” وإعلانها دولة إسلامية دستورها القرآن والسنة ولغتها الرسمية اللغة العربية. كان ذلك في تاريخ 23 سبتمبر عام 1932 ميلادياً / 1351 هجرياً.

يتم الاحتفال باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، ولن يستبدل يوم الإنشاء اليوم الوطني.

بعد أن سردنا تفاصيل يوم التأسيس؛ بات واضحاً الآن الاختلاف بين اليومين.