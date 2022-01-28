نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام تمويل وطني الراجحي | كل ما تحتاج معرفته عن التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل وطني الراجحي هو أحد أنظمة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بالمملكة السعودية. سنتعرف معاً إلى تفاصيل هذا النظام ومميزاته والوثائق المطلوبة للتقديم عليه سنناقش أيضاً شروط الاشتراك بنظام تمويل وطني الراجحي وكيفية التقديم بالتفصيل مع إبراز أهم الفروق بين نظام وطني ونظام وطني المرن هذا النظام من مصرف الراجحي هو النظام الأمثل لطوارئ المعيشة أو تحسين الدخل بقدر بسيط. كتمويل شخصي؛ هو الأمثل لمصاريف الزواج أو عند شراء سيارة أو تجديد المنزل وغيرها.

مميزات تمويل وطني الراجحي:

التوافق مع الشريعة الإسلامية طبقاً للهيئة الشرعية لمصرف الراجحي

متاح للمواطنين والمقيمين على حد سواء

إكمال جميع إجراءات التمويل خلال 30 دقيقة

مدة سداد مرنة تمتد إلى 60 شهراً

يعطي تمويل وطني الراجحي الحماية من تقلب سعر السلع في التجارة

متاح للإحتياجات طويلة وقصيرة المدي

شروط التقديم على تمويل وطني الراجحي:

هناك بعض الشروط والمعايير التي تحدد أهلية الشخص للحصول على تمويل وطني الراجحي. آخر تعديلات لهذه المعايير لعام 1443 هـ هي:

أن يكون العمر حد أقصى 60 عاماً للموظفين و 70 عاماً للمتقاعدين عن سداد آخر قسط

أن تكون جهة العمل من الجهات المعتمدة عند مصرف الراجحي

ألا يقل دخل المنتفع السعودي عن 2,000 ريال شهرياً إن كان موظفاً و1,900 ريال شهرياً إن كان متقاعداً

ألا يقل دخل المنتفع المقيم عن 5,000 ريال شهرياً

طرق التقديم على التمويل الشخصي من الراجحي:

عن طريق زيارة أحد فروع مصرف الراجحي المنتشرة عبر المملكة

عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على رقم 8001241222

من خلال نموذج الطلب على الموقع الرسمي

من خلال تطبيق مصرف الراجحي:

ثبت التطبيق على هاتفك من هنا للأيفون أو هنا للأندرويد.

سجل الدخول عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور.

من علامة ≡ أعلى يمين الشاشة اختر “منتجات التمويل”.

اختر “طلب تمويل” ثم حدد “تمويل شخصي وطني”.

قم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات وهي:

بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي الإقامة السارية للمقيم بيان تعريف الراتب بيان تثبيت الراتب نموذج طلب التمويل

انقر “موافق على الشروط والأحكام”.

*يمكنك تتبع طلبك وما آل إليه من خلال نفس التطبيق، لكن من خانة تتبع الطلبات.

الفرق بين تمويل وطني وتمويل وطني المرن:

قد يصيبك الارتباك وتظن أن تمويل وطني المرن هو ذاته تمويل وطني بالوصف كونه مرن، أو ربما بدر إلى ذهنك تساؤل هل هما واحد؟

الحقيقة أن تمويل وطني المرن هي ميزة جديدة تم إضافتها لنظام تمويل وطني الشخصي تخص العملاء الموشكين على التقاعد. إذا تبقى لديك أقل من 5 سنوات للتقاعد؛ فأنت في المكان الصحيح. يتميز نظام تمويل وطني المرن بالتالي:

التوافق مع الشريعة الإسلامية (اعتماد طريقة المساومة في البيع)

تمويل بحد أدنى 8,000 ريال وبحد أقصى مليوني ريال (وفقاً لعدد السنين المتبقية حتى التقاعد)

مدة تمويل 5 سنوات

موافقة فورية وصرف فوري

فترة سماح عند التقاعد؛ لإعطاء فرصة تحويل راتب التقاعد لمصرف الراجحي

إجراءات سهلة وميسرة

إمكانية تخفيض قيمة الأقساط

*إختلاف آخر جوهري بين النظامين هو أن مع نظام وطني المرن يتم دفع قسطين مختلفين، أحدهما يبلغ 33.33% وهي نسبة تحمل عبء الدين ويدفع أثناء الخدمة. أما الآخر فيبلغ 25%، ويدفع عند التقاعد.

للتقديم على تمويل وطني المرن من مصرف الراجحي، يرجى زيارة أحد فروع مصرف الراجحي المنتشرة عبر أراضي المملكة، أو تعبئة طلب التمويل على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي من هنا.