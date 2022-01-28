نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آليه التسجيل في المساعدة المقطوعة… ومتى موعد ايداعها في المقال التالي
تدعم الحكومة السعودية المواطنين بالعديد من أنواع الدعم النقدي للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع المواطنين السعوديين المقيمين داخل الأراضي السعودية وذلك تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠، ومن أهم أنواع هذا الدعم هى المساعدة المقطوعة التي تقدم بشكل سنوي، وتقدم هذا الدعم وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأصبح التقديم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي بشكل الكتروني لمن تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم وذلك تيسيرًا على المواطنين.
موعد إيداع المساعدة المقطوعة ١٤٤٣
لم يتم حتى وقتنا هذا الإعلان عن موعد إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمساعدة المقطوعة التابعة للضمان الاجتماعي السعودي، وصرحت الوزارة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن ميعاد إيداع المساعدات في الحسابات البنكية للمستفيدين من الدعم، ويقدم هذا الدعم لمن لا يكفي دخلهم الشهري لتغطية نفقات الحياة اليومية والمعيشية، والهدف منه هو الحد من حالات الفقر والعوز الموجودة في المملكة، وجاءت هذه المساعدات تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.
آلية التسجيل للحصول على دعم المساعدات المقطوعة
إذا كنت ترغب في الحصول على دعم المساعدة المقطوعة الذي يقدمه الضمان الاجتماعي السعودي فقط عليك اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى رابط وزارة العمل السعودية.
- ادخل على رابط بوابة التنمية الاجتماعية.
- اختر بند إنشاء حساب جديد.
- سوف تفتح لك المنصة نافذة جديدة لإدخال بياناتك الشخصية.
- ادخال جميع البيانات التي يطلبها الموقع مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم جوالك النقال.
- أدخل كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بك.
انقر على بند الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- سيتم ارسال رسالة بها رمز تأكيد عبر رقم الهاتف الذي قمت بإدخال مسبقًا، أدخله في الخانة المخصصة له.
- سيفتح لك الموقع صفحة أخرى لإدخال البيانات الشخصية، ادخل رقم بريدك الالكتروني واسم الحي السكني والعمر والنوع والحالة الاجتماعية.
- ادخل رقم هاتف بديل.
- ارفع بعد ذلك المستندات المطلوبة.
- وأخيرًا اضغط على كلمة تسجيل.
- ومنه سيتم بحث حالتك والتحقق من صحة البيانات المدخلة من قبل الوزرا وسيتم الرد عليك بالموافقة أو الرفض.
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