آليه التسجيل في المساعدة المقطوعة… ومتى موعد ايداعها

تدعم الحكومة السعودية المواطنين بالعديد من أنواع الدعم النقدي للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي لجميع المواطنين السعوديين المقيمين داخل الأراضي السعودية وذلك تحقيقًا لرؤية ٢٠٣٠، ومن أهم أنواع هذا الدعم هى المساعدة المقطوعة التي تقدم بشكل سنوي، وتقدم هذا الدعم وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأصبح التقديم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي بشكل الكتروني لمن تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم وذلك تيسيرًا على المواطنين.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة ١٤٤٣

لم يتم حتى وقتنا هذا الإعلان عن موعد إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمساعدة المقطوعة التابعة للضمان الاجتماعي السعودي، وصرحت الوزارة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن ميعاد إيداع المساعدات في الحسابات البنكية للمستفيدين من الدعم، ويقدم هذا الدعم لمن لا يكفي دخلهم الشهري لتغطية نفقات الحياة اليومية والمعيشية، والهدف منه هو الحد من حالات الفقر والعوز الموجودة في المملكة، وجاءت هذه المساعدات تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.

آلية التسجيل للحصول على دعم المساعدات المقطوعة

إذا كنت ترغب في الحصول على دعم المساعدة المقطوعة الذي يقدمه الضمان الاجتماعي السعودي فقط عليك اتباع الخطوات التالية: