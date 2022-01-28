الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية الوطنية

تأشيرة خروج وعودة، حيث يعد الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في المملكة العربية السعودية، من الاستعلامات الهامة لدي عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية ومن جانب عدد من الوافدين المقيمين بالمملكة، وبعد التحسينات الإلكترونية لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى مكاتب عمل الجوازات بغرض الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، بل أصبح من السهل أن يتم أداء الخدمة من المنزل، وفي هذا الشرح التالي سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية، وذلك من خلال المنصات الحكومية الرسمية المتوفرة لجميع المواطنين الراغبين في الاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

أصبح بإمكان جميع المواطنين سواء سعوديين أو وافدين، القيام بالاستعلام عن تأشيرات الخروج والعودة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتوفر من خلال الترتيب التالي:

يجب الدخول علي منصة أبشر من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول أبشر.

النقر على دخول من خلال “خدمات الأفراد”.

ثم اختيار القسم الخاص بالاستعلامات الإلكترونية.

النقر على تبويب الجوازات المتوفرة تحت تبويب الاستعلامات الإلكترونية.

ثم التوجه الي اختيار “استعلام تأشيرات الذهاب والعودة” المتوفرة من بين الاستعلامات المتاحة في المنصة.

يجب تسجيل جميع البيانات المطلوبة في الأماكن الفارغة.

يجب علي المستعلم أن يتأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها في الحقول التي تتطلبها المنصة.

ثم الضغط على عرض التفاصيل.

وبذلك أصبح المستعلم بإمكانه التعرف علي جميع التفاصيل المرتبطة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي قد قام بتقديم طلب لها من أجل إصدار تأشيرة للسفر والعودة للمملكة العربية السعودية.

ما هي مدة تأشيرة الخروج والعودة؟

تعمل الجوازات السعودية علي احتساب مدة تأشيرة الخاصة بالخروج والعودة لمدد مختلفة تبدأ من شهرين أو ثلاثة شهور أو أربعة شهور أو ستة شهور، أي يتم إصدار التأشيرة بمدة محددة تكون 30 يومًا أو 60 يومًا 90 يومًا أو 120 يومًا، ويتم إصدارها بناءً علي رغبة المقيم أو صاحب العمل الذي يقوم بحجز مدة زمنية من خلال الحساب الشخصي له، للخروج والعودة مرة أخري الي المملكة العربية السعودية، وفي حالة التأخر عن العودة قد يعرض الشخص الي بعض الغرامات أو إلغاء دخوله الي المملكة مرة أخري.