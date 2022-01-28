استعلام عن التامين الصحي برقم الإقامة بالتفاصيل الكاملة

استعلام عن التامين الصحي برقم الحدود ورقم الإقامة هو ما يشغل محرك البحث حالياً، حيث يقدم مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية للمواطنين خدمة الاستعلام والحصول على تأمين طبي شامل، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاستعلام إلكترونياً برقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية، إذا كنت تريد الاستفادة من التأمين الطبي الخاص بك تابع معنا في هذا المقال سوف نقدم لك التفاصيل الكاملة.

مجلس الضمان الصحي

يعتبر مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية أحد أهم مقدمي الخدمات الصحية للمواطنين بالمملكة، حيث تهدف إلى تحقيق التالي :

أولاً أن تكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز الجودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي.

بالإضافة إلى ذلك تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة، يمكنك الاستعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية.

استعلام عن التامين الصحي برقم الإقامة

بعد أن تعرفنا على أهداف مجلس الضمان الصحي، يمكنك الآن التعرف على كيفية استعلام عن معلومات التامين الصحي بالخطوات التالية :

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني. ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. انتظر قليلاً سوف تظهر لك نافذة بها جميع الخدمات المتاحة. ثم بعد ذلك قم بالضغط على خدمة ” الاستعلام عن معلومات التأمين”. بالإضافة إلى ذلك قم بملء الخانات الفارغة أمامك مثل رقم بطاقة الأحوال \ الإقامة، وكتابة الرمز الماثل أمامك. ثم قم بالضغط على “إرسال”. سوف تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالتأمين الصحي الخاص بك.

استعلام عن التامين الصحي للزائر

لا يقتصر خدمات استعلام عن التامين الصحي للمواطنين السعوديين فقط، بل يقدم مجلس الضمان الطبي للزائرين أيضاً هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية :