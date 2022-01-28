طريقة الاستعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية وخطوات ألإلغاء

طريقة الاستعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية يخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالمملكة من العمال والموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لمواجهة أعباء المعيشة بتقديم أعانات ودخل ثابت للأسرة ذوى الدخل المحدود أو المنعدم، ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواعينه، وتعد ألمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اهم المؤسسات التي تسعى إلى تحسين المعيشة ومساعدتهم في مواجهة صعوبات الحياه،كما أن المؤسسة تعمل على تطبيق نظام التامين وتنفيذه بشكل دقيق وتقوم بتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد،ولذلك كان من الضروري الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية ومعرفة كافه الاستفسار عن الدعم والتامين والمستحقين وأيضا طريقة الإلغاء برقم الهوية أو السجل المدني غير أيضا معرفة خطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين، ويجب على كافة أفراد المجتمع السعودي على ضرورة الاستعلام في نظم التأمينات الاجتماعية من أجل الاطلاع عن جميع المستحقات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، خاصة التحقق السريع تتيح إمكانية الاستعلام عن العديد من المعاملات المختلفة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، فقط عن طريق رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، وهذه الخدمات مقدمة إلى فئات المجتمع المختلفة، مثل المتقاعدين، وأصحاب العمل، والورثة، والمشتركين، وحتى جهات العلاج، وعن طريق خدمة التأمينات أون لاين أصبح من السهل الاستفادة من خدمات التأمينات وذلك بأكثر من طريقة.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية.

الدخول إلى الموقع الرسمي للتامينا الاجتماعية. أنشاء حساب على الموقع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. الضغط على الخدمات الالكتروانية. الضغط على التحقق من الاشتراك. الضغط على التامين أون لاين. كتابة رقم الهوية الوطنية. الضغط على استعلام. الانتقال إلى صفحة الاستعلام وبها كافة البيانات

خطوات الإلغاء بالتأمينات

الدخول إلى الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

الضغط على خدمات عامة ثم خدمات الكروانية.

اختيار الفاء مدة الاشتراك.

اختيار حالة الاعتماد.

يجب الاعتراف بصحة المدة المسجلة.

ظهور صفحة تأكد إلغاء الاشتراك.

الاستعلام عن المستحقات التأمينية

الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول عبى الموقع الإلكتروني. اختيار خدمات إلكترونية. اختيار الاستعلام عن مستحقات تأمينية. يمكن النظر مباشرة على كافة الكشوف التي تحتوي على أسماء المستحقين للتأمينات.

الاستعلام عن مدة الاشتراك التأمينات برقم الهوية

الدخول إلى موقع التأمينات الرسمي. ثم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك الضغط على التأمينات أون لاين. النقر على أيقونة التحقق من مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية. ثم إدخال رقم الهوية. النقر على استعلام.

حجز موعد في التأمينات الاجتماعي

الدخول على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية. يتم ألنقر على خدمات التأمينات الاجتماعية. ثم اختيار موعد. عرض نافذة أخرى بها خانات فارغة، يجب تعبئتها بالبيانات المطلوبة. يرجى كتابة البيانات بشكل صحيح مع ذكر سبب حجز الموعد الضغط على طلب حجز موعد.

والجدير بالذكر أن اصدرا المؤسسة العامة للتأمينات الموقع الكتروانى لمعرفة المستحقات والاستعلام عن التامين وفر الكثير من الجهد والوقت المبذول قي الذهاب إلى مكاتب للاستفسار عن أسماء المستحقين للتامين، لذلك الموقع إلكتروني سهل على المستفيدين الاستفادة من معرفة قيمة التأمينات وتحديث بياناتهم ومعرفة أسماء المشتركين أو القم التأميني الخاص بهم،وأيضا تتلقى المؤسسة طالبات المستحقين للتامين من خلال الموقع الكتروانى مما سهل عليها القيام بالعديد من الأعمال وتطويرها لكونها من اهم المؤسسات الموجودة في المملكة ألتي تقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها اغلب الفئات بالمجتمع السعودي.

الجدير بالذكر أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخدمات الذاتية لأصحاب العمل والمستفيدين والمشتركين خدمة الاستفسار أو سؤال عن مشكلة أو استعلام وذلك عبر هاتف التأمينات المجاني 8001243344 باللغتين العربية والإنجليزية وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة وسهله لعملائها في أي مكان وتقديم الكثير من الخدمات الهامة كالاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء في التأمينات الاجتماعية 1442 وغيرها الكثير.