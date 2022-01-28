نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل فى معاش الضمان الاجتماعي المطور الأن واحسب قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي المطور لا يزال باب التسجيل للحصول على الدعم المالي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية مفتوح أمام المستحقين، ويتسائل البعض عن طريقة التسجيل والشروط الخاصة به، بالاضافة غلى الفئات التي تستحق الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور وطريقة احتساب قيمة المعاش، كل تلك التفاصيل وأكثر من ذلك سنقوم بتوضحه لكم من خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق وهي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اختيار مستخدم جديد والضغط عليها.

تسجيل البيانات المطلوبة للحصول على الدعم وهي تاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول ورقم الهوية الوطنية.

كتابة الرمز المرسل للمستفيد على هاتفه أثناء عملية التسجيل.

الضفط على كلمة توثيق.

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

ملئ البيانات المطلوبة أمامك الأن.

وبذلك تكون قد أنتهيت من عملية التسجيل بنجاح، انتظر وصول رسالة على هاتفك الخاص بالقبول فى الضمان الاجتماعي المطور، وموعد إيداع القيمة المالية المستحقة فى حسابك البنكي.

كيفية احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور

لتعرف على طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور سنوضح لكم الأن مثال توضيحي:

إذا كان المتقدم للحصول على المعاش يعمل ودخله الشهري 2600 ريال ولديه أربعة أبناء وزوجته، فيتم قسمة الراتب على اثنين ليصبح 1300 ريال، وقد أوضحت الموارد البشرية أن الحد الأدني للعائل الأسرة هو 1100 ريال ولكل فرد فيها 550 ريال، ليصبح قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور لتلك الأسرة هو جمع 1100 للأب و550 للأم و550 لكل أبن من أبناء الأسرة، وذلك كالتالي:

1100+550+550+550+550+550=3850 ريال قيمة المعاش.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الخاصة بالحصول على دعم معاش الضمان الاجتماعي الجديد والمطور وهي: