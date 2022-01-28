في أقل من 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية بأقل راتب وقسط علي 5سنوات

في أقل من 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً للاستفادة من عروض تمويلية بأقل راتب شهري وبأقل هامش ربح ، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية مليئة بالعديد من البنوك وشركات التمويل والتي تقدم عروض تمويلية بصيغة إسلامية ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين بالمملكة ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة.

في أقل من 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية

تمويل فورى بأقل راتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات ، تمويل شخصي تم تصميمه بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وبهدف خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ، وقد جاء هذا العرض التمويلي ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي يوفرها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة، كما يقدم مصرف الراجحي حلول تمويلية تناسب أصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي أهم الشروط التي حددها مصرف الراجحي للاستفادة من التمويل الشخصي الفورى وبالتقسيط حتي 5 سنوات للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً.

مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي لقطاع الأفراد

قام مصرف الراجحي بتصميم تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها وذلك في أقل من 30 دقيقة. يوفر مصرف الراجحي التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين السعوديين والوافدين أيضاً بجنسيات مختلفة. موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ، علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 5 سنوات. يوفر هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة ، للعملاء الحماية من تقلب الأسعار وذلك عند الاستفادة منه في تجارة السلع.

كيفية التقديم على طلب تمويل مصرف الراجحي لقطاع الأفراد

وفر مصرف الراجحي للعملاء العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي البنك ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

يمكن التقديم على الطلب من خلال تطبيق مصرف الراجحي علي الموبايل.

كما يمكن التقديم على تمويل مصرف الراجحي الفورى بأقل راتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي بأقل راتب وبالتقسيط الميسر ، من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل مصرف الراجحي الفورى لقطاع الأفراد