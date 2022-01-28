نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد إقامة العامل في السعودية من خلال موقع وتطبيق أبشر أعمال absher.saوالشروط المطلوبة في المقال التالي
خدمة تجديد إقامة العامل في السعودية هي واحدة من الخدمات الهامة التي يرغب عدد من الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية الى اجراءها، والتي يتم اجراءها الكترونيا من خلال تطبيق أبشر أعمال، حيث يعتبر تطبيق أبشر هو احد التطبيقات الهامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية وتقدم من خلاله عدد كبير من الخدمات الالكترونية سواء للمواطنين او المقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث يتطلب أيضا اجراء هذه الخدمة توافر بعض الشروط، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح طريقة تجديد اقامة عامل في السعودية 1443 والتعرف على أهم الشروط المطلوبة.
طريقة تجديد إقامة عامل في السعودية 1443 عبر تطبيق أبشر
يمكن تجديد اقامة العامل في السعودية بسهولة من خلال منصة أبشر الالكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولًا يجب زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمنصة أبشر https://www.absher.sa/portal/landing.html.
- يتم اختيار خدمة الافراد من خلال الموقع.
- اختيار تسجيل الدخول الى الموقع او تسجيل جديد في حالة عدم التسجيل مسبقا.
- يتم اختيار الخدمات الخاصة بالأفراد عبر منصة أبشر الالكترونية.
- اختيار خدمة تجديد الإقامة.
- يتطلب الموقع من العامل ادخال كافة البيانات الخاصة به في المكان الخاص بها بشكل صحيح.
- التأكد من ادخال كافة البيانات بشكل صحيح ثم الإقرار بصحة المعلومات والموافقة على الشروط والاحكام.
- عقب ادخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم اختيار تقديم الطلب وتجديد الإقامة.
شروط تجديد إقامة العامل في السعودية
هناك بعض الشروط والمتطلبات الهامة التي يجب توافرها لكي يتم تجديد اقامة العامل في السعودية، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد الاقامة والذي يجب تجديدها لعدم التعرض للمشاكل، وتتمثل اهم هذه الشروط ما يلي.
- يشترط ان يتم سداد قيمة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة، بالإضافة الى ضرورة سداد قيمة المخالفات الخاصة بالتأخير.
- أن يتم سداد كافة المخالفات المرورية المسجلة على العامل.
- يشترط ان يكون العامل متواجد في المملكة العربية السعودية.
- يجب ان يتم تحديث بيانات العالم عبر نظام الجوازات من خلال تطبيق ابشر، بالإضافة الى ضرورة تواجد صورة شخصية وبصمة خاصة بالعامل.
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