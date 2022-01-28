التسجيل في قطاف برنامج نقاط قطاف stc

التسجيل في قطاف، حيث يعد قطاف هو أحد أهم وأكبر برامج الولاء داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعمل علي هذا البرنامج علي مساعدة العملاء من كسب نقاط قطاف من خلال بعض العمليات الشرائية التي تخص المنتجات أو الخدمات في المتاجر الخاصة والتي تكون تابعة لشركاء برنامج قطاف، وتعد نقاط قطاف بمثابة النقود، حيث يستطيع أن يدفع بها جميع أعضاء برنامج قطاف جزء من القيمة التي تخص مشترياتهم أو دفعها بصورة كاملة خلال التسوق لدى الكثير من المحلات التجارية التي تخص شركاء قطاف، بالإضافة الي الكثير من المتاجر الخاصة بالمواقع الإلكترونية، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل في التسجيل في قطاف.

التسجيل في قطاف وشروطه

يتم التسجيل في قطاف وفق بعض المعايير التي تم الإعلان عنها من جانب شركة stc والتي جاءت علي النحو التالي:

يمكن أن يتم الانضمام إلى برنامج الولاء وهو برنامج (قطاف) إذا كان العملاء أحد المشغلين الآخرين الذين لا يتبعون ل stc، وذلك من خلال التقديم لدي الشركة للحصول علي الموافقة لتصبح عضوًا في برنامج قطاف، ويتم ذلك من خلا الرابط الذي يتم إرساله بعد أول عملية شرائية.

يشترط أن يكون رقم الجوال من أحد الشركات المشغلة الفعالة بالمملكة العربية السعودية، سواء كان رقم الجوال مسبق الدفع أو أن يكون مفوتر، حتي يستطيع صاحبه الانضمام إلى برنامج قطاف.

لا يتم السماح بالأرقام الأرضية أو الأرقام الدولية حتي يتم الانضمام إلى برنامج قطاف.

مدة صلاحية التي تخص نقاط برنامج قطاف المستحقة هي 12 شهرًا من تاريخ الحصول علي النقاط.

لا يتم الموافقة علي تحويل نقاط قطاف بين الأرقام الخاصة بجوالات العملاء من المشغلين الآخرين.

يجب أن تكون الحالة العامة للعميل نشطة خلال القيام بالتسجيل في البرنامج.

في حالة قيام الشركة بتعليق حالة العضو، فلا يتم السماح بأي استفادة من هذه النقاط.

كيف أسجل في برنامج قطاف؟

من أجل التسجيل في نقاط قطاف يجب أن يتم زيارة أحد منافذ البيع لأحد الشركاء لبرنامج قطاف، علي أن يتم تقديم رقم الجوال الخاص بكل عميل من أجل التسجيل في برنامج قطاف للحصول علي النقاط أو أن يتم الدفع بها الي أحد شركاء قطاف، بعد أن يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على الرابط الخاص بالتسجيل، وعند الضغط على ذلك الرابط فسوف يتم التحويل إلى صفحة التسجيل الخاصة ببرنامج قطاف.