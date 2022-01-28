نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إصدار شهادة السعودة عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج شهادة السعودة, تعتبر شهادة السعودة من أهم الشهادة التي يجب على كل مؤسسة أو شركة أو أي احد يملك مجال عمل أن يملكها, وتعني شهادة السعودة أنه لابد علي كل من يملك مجال عمل وتعيين عماله سواء كانت شركة مؤسسة أو أي شيء آخر داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بتعيين عدد محدد من العمالة السعودية والتي قامت الحكومة السعودية بفرضه علي صاحب العمل للقيام بهذا التعيين, وتهدف الحكومة السعودية فإن يكون هناك اكبر قدر من العمالة السعودية داخل الشركات والمؤسسات المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية, وترغب في القضاء النهائي علي البطالة داخل المملكة, وأن يكون جميع أبناء السعودية عاملين ولصاحب داخل كبير.

ضوابط ومعايير إصدار شهادة السعودة للشركات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية

إذا كان هناك مؤسسة أو منشأة أو شركة داخل المملكة العربية السعودية لا تملك شهادة السعودة فلابد أن تبادر باستخراج هذه الشهادة حتي لا يتم فرض عليها غرامات, وعندما تبادر المنشأة باستخراج شهادة السعودة لابد أن تقوم بالاطلاع علي المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول علي الخدمة الإلكترونية وهي استخراج شهادة السعودة.

يجب أن تبادر المؤسسة العاملة بتسجيل خدمة العنوان الوطني في البريد السعودي, كما يجب أن يكون جميع فروع المؤسسة الاشتراك الخاص بها ساري الصلاحية.

أن تقوم المؤسسة بالاطلاع علي نسبة التوطين المفروضة علي كل مؤسسة أو شركة عاملة داخل المملكة العربية السعودية, ويمكن الاطلاع عليها عبر برنامج نطاقات, وهو برنامج يوضح الكثير من المعلومات للمؤسسات والشركات.

كيفية الحصول علي شهادة السعودة

عند وجود رغبة للمؤسسة إصدار شهادة السعودة لابد القيام بالآتي.