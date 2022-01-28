تمويل شخصي جديد من منصة ميم 2022 للأفراد

تمويل شخصي جديد ، تعتبر منصة ميم الرقمية للتمويل الشخصي من أفضل منصات التمويل الشخصي ويمكن تصميمها بسهولة لتلبي كافة الاحتياجات البشرية حيث يقوم الأشخاص بتقديم الطلبات من خلالها وفق كافة الشروط والأحكام الخاصة بهم ، كما أنها تتمتع بالعديد من المزايا التي تجعلها في طليعة العملاء. البحث عن قرض شخصي داخل المملكة العربية السعودية ، فهو يتنازل نهائيا عن المبالغ غير المسددة للمستفيد من التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

تمويل شخصي جديد المزايا ما هي

تتمتع منصة ميم بالعديد من المزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها بشكل كبير:

تمويل شخصي يصل إلى 1.5 مليون ريال

يسمح بالتمويل عن طريق المنصة لمدة عام إلى خمس أعوام

التمويل الشخصي المقدم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تقدم العديد من عروض التمويل التنافسية

في حالة وفاة العميل ، لا يحتاج الوريث إلى سداد القرض

يتم تسهيل جميع الإجراءات وتسهيلها وترابطها بحيث يمكن تحويل المبلغ بمجرد موافقة المنصة عليه.

شروط تمويل ميم الرقمية الشخصي

يجب على المقيمين والمواطنين تحويل أجور العمل إلى بنك الخليج الدولي للوصول إلى التمويل

يجب أن يكون للمواطنين والمقيمين حساب في البنك ، إذا لم يكن لديك حساب ، يرجى فتح حساب

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا للتقدم بطلب للحصول على تمويل

التقاعد ودفع تمويل القسط الأخير للمواطنين والمقيمين المتقدمين سن 65

الأخير للمواطنين والمقيمين المتقدمين سن 65 الحد الأدنى للأجور المصرية 7000 ريال

الراتب السعودي 5000 ريال

أكمل جميع مستندات السلطة ذات الصلة وطبقها داخليًا وخارجيًا

الحد الأدنى المطلوب لكلا الدائرتين الحكوميتين شهر واحد من تاريخه

الحد الأدنى لمدة العمل في القطاع الخاص سنتين للسعوديين وثلاثة أشهر إلى سنة للوافدين موقعة من جهة العمل.

مدة لا تقل عن سنتين للعملاء المقيمين للعمل في القطاع الخاص

أقصى فترة سداد للقرض للمقيمين هي 36 شهرًا

الحد الأقصى لمدة سداد العملاء السعوديين للتمويل بالكامل 60 شهرًا

للوافدين والمقيمين ، يقتطع البنك 33٪ من رواتب الموظفين كل شهر

معدل الخصم لراتب التقاعد 25٪.

كيف اقدم على التمويل الشخصي