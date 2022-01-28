نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استعادة تأمين تكافل الراجحي للسيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في تكافل الراجحي, نظام التكافل من بنك الراجحي هو نظام تأميني يتم من خلاله منح إلي الأشخاص الذين تعرضت سيارتهم الي حادث يرغبون في الحصول علي مبلغ التأمين, ويجب العلم بأن النظام التأميني هذا متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي يتم الأخذ والعمل بها في ها النظام وفي أغلب الأنظمة داخل بنك الراجحي.

التسجيل في تكافل الراجحي

يمكن الآن للأشخاص الذين يرغبون في التأمين علي سيارتهم في شركات التأمين أو في البنوك التي تدعم هذا النظام أن يقوموا بالتسجيل في نظام التكافل ببنك الراجحي وهو النظام الذي يتميز بأنه يتبع تعاليم الشريعة الإسلامية كما هو تم ذكره في الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

الدخول علي موقع الراجحي الإلكتروني.

يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة في اعلي الصفحة لبنك الراجحي.

الضغط بعد ذلك علي خيار تسجيل المطالبة ثم الضغط علي الحصول علي الخدمة.

قم بالضغط علي طريقة مسح الحادث.

قم بكتابة رقم تقرير الحادث.

كتابة رقم الهوية الوطنية ورقم التسلسل.

الضغط علي تحقق.

كيفية الاستعلام عن حالة طلب تكافل الراجحي بالمملكة العربية السعودية

إذا قمت من قبل بتسجيل طلب في تكافل الراجحي لتأمين السيارات, وترغب أن تقوم بالاستعلام عن هذا الطلب, فقد وفر بنك الراجحي خدمة إلكترونية يمكنك من خلالها التعرف على حالة الطلب الذي قمت بتقديمه إلي بنك الراجحي لتعويض خسارتك في حادث السيارة.

التوجه إلي الموقع الرسمي لبنك الراجحي. تقوم بعد ذلك بالقيام بالضغط علي الخدمات الإلكترونية. الضغط علي حالة المطالبة. تقوم بعدها بكتابة رقم المطالبة ورقم المرجعي, ثم رقم الهوية الوطنية ثم رقم الجوال. الضغط على التحقق من وضع المطالبة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في تكافل الراجحي بالمملكة العربية السعودية

تم تحديد مجموعة من الأوراق التي يجب أن تكون مع الشخص المتقدم للحصول علي تعويض (تأمين) بنك الراجحي لتعويضه عن خسارته في الحادث الذي ألم به وبسيارته.