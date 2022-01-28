نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي ورابط التعليم عن بعد و كيفية التسجيل ومتابعة الدراسة بصورة سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن أهم واحدث الأخبار التي تخص التعليم داخل المملكة العربية السعودية وحيث أنه يشغل الكثير الان من الاباء وكذلك الطلاب في المملكة على كيفية الدخول الي منصة مدرستي التعليمية وهذا الان مايشغل بال الكثير من الاباء واطمئنانا منهم على ابنائهم داخل المملكة العربية السعودية زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة على كيفية التسجيل على منصة مدرستي .

وما أن زادت إمكانية الدراسة عن طريق منصة المدرسة الإلكترونية والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم وذلك خاصة مع بداية أول يوم من الفصل الدراسي الثاني داخل المملكة العربية السعودية، مما جعل منصة مدرستي محط أنظار واعين الكثير من اولياء الامور والطلاب وكذلك المعلمين واللجوء الي محركات بحث جوجل الذي يتم البحث عنه في المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي الالكترونية

منصة مدرستي هي منصة إلكترونية قامت بإطلاقها وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية . وقد تعاملت المملكة في إنشاء تلك المنصة جراء انتشار فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية . وأنه من المحنة تولد المنحة تعاملت المملكة العربية السعودية بشكل حكيم وفيه نظرة مستقبلية يرجع الفضل الي ذلك الي من يديرون منظومة بحجم منظومة التعليم داخل المملكة واتخاذ القرار. حيث تقوم منصة مدرستي بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومناسبة لجميع أضلاع المنظومة التعليمية والتي تحتوي بين اضلعها الطلاب وكذلك المعلمين، ومن جانب اخر أيضا أولياء الأمور والمعلمين، حيث تعمل منصة مدرستي علي توفير بيئة مناسبة لخلق روح اجتماعية وتعليمية وادبية بين الطلاب وبعضهم وجاءت أيضا لتنفيذ مهام العملية التعليمية وتنفيذ دورها الأساسي بين الطلاب بإنشاء قاعة الدراسة بشكل يتواجد فيه المعلم والطلاب ولكن عن طريق الانترنت وكذلك حفاظا على أرواح الطلاب والمعلمين حيث حرصت المملكة العربية السعودية بعد تفشي هذا الوباء الذي اضر العالم أجمع ومتحوراته المستجدة ألا يتضرر طالب واحد او معلم وان الهدف الاول من إنشاء المنصة هو حماية الطلاب صحيا اما الهدف الثاني هو تعليم الطلاب حتى لا يتأخر أحد منهم في دراسته وجاء الهدف الثالث مهما جدا في دخول التكنولوجيا ومواكبة العصر التكنولوجي المسيطر الان حول العالم .

نتعرف سويا على منصة مدرستي الالكترونية

ولكي تحصل على الاستفادة من خدمات منصة مدرستي كل ماعليك فعله هو الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الالكترونية عن طريق الإنترنت .حيث أنه سوف يتصل الطالب بمنصة مدرستي ، ومن ثم بعدها قيامهم بعملية التسجيل لكي يقوموا بمزاولة اليوم الدراسي بطريقة طبيعية كالسابق ولكن بطريقة افضل من خلال منصة مدرستي.

حيث تقوم منصة مدرستي الإلكترونية الكثير والكثير من الخدمات التي يحتاج إليها المعلمون وكذلك الطلاب من خلال المشاهدة والاستمتاع بما تقدمة من وجود فصول افتراضية يكون فيها شرح المعلم كافة الدروس بوجود كافة الطلاب ويكون التفاعل أكثر من ذي قبل ما بين الطلاب وبعضهم وكذلك بين الطلاب والمعلمين .

نتمني أن نكون قد وفقنا في عرض منصة مدرستي بصورة سهلة وبسيطة تكونوا قد استفدتم من تلك المقالة نتمني لكم عبر موقعنا موقع ثقفني دوام النجاح والتوفيق .