رابط موحد.. الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول عبر نفاذ

يسمح رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الموحد، حيث إن الدخول في الضمان المطور مهم الآن لتحديث التسجيل في الضمان المطور القائمة عليه وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية- في شكله الجديد ومعايير الانضمام الجديدة.. وفي هذا التقرير، نلقي الضوء الدخول في منصة الضمان الاجتماعي المطور بالربط بالنفاذ لتسجيل الدخول ببيانات المستخدم طبقاً لما في نظام أبشر الحكومي.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول النفاذ

بالطبع، أنت في طريقك لتسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي عبر النفاذ sso hrsd gov sa على شبكة الأنترنت، ويجب إتباع مسارات الروابط التي توجهك إلى رابط النفاذ بشكل مباشر، ولبدء الدخول بشكل فوري في النفاذ الوطني الموحد للوصول إلى الضمان الاجتماعي يتطلب إدخال كل من كلمة إسم المستخدم وكلمة السر، وفي ذلك تفاصيل بما يتعلق بآلية الدخول للاستفادة من الخدمات الإلكترونية نبينها في السطور التالية عبر رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول النفاذ.

آلية.. الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ

توضح وزارة الموارد آلية تسجيل الدخول في منصة الضمان عبر نفاذ.. وفيما يأتي الخطوات المتعلقة بالدخول عبر بيانات ابشر في الضمان الاجتماعي عبر النفاذ.

التوجه إلى الرابط التالي: https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?startover=SO أدخل إسم المستخدم وكلمة السر المسجلة لدى (أبشر) بكتابتهما في الأجزاء المخصصة لكلاهما. بعد إدخال المستخدم نفس معلوماته لدى نظام أبشر يقوم بالنقر مباشرة فوق الخيار الذي يحمل عبارة تسجيل الدخول وهكذا من خلال ما سبق يمكن تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي عبر النفاذ بثلاثة خطوات الموضحة أعلاه.

رابط النفاذ الوطني الموحد

تم فتح رابط النفاذ الوطني ضمن صفحة مخصصة للدخول في الضمان الاجتماعي المطور عبر وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالانتقال إلى الرابط المذكور يتم توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ في الضمان، ولابد من عكس المعلومات المطابقة لدى موقع أبشر بما يتعلق باسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول من خلالهما، ويعتبر الرابط المحدث وحده الذي سيضمن تسجيل دخولك.