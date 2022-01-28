شروط إصدار الترخيص الملاحي بوزارة النقل والخدمات اللوجستية

شروط إصدار الترخيص الملاحي، فقد عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، علي إعداد الاعتماد الخاص باللائحة المنظمة لعمليات إصدار الترخيص الملاحي وكذلك لرخصة العمل، وقد وضحت الوزارة بأن الإصدار الخاص بالرخص يتم بناءً على توافق الصلاحيات التي يتم تحديدها من جانب النظام الخاص بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وقد وضحت الوزارة بأن هناك شروط لاستخراج الرخص وحالات إيقافها، وأيضاً شروط المرخص له، علاوة علي ذلك الي الشروط الخاصة بمعدات السلامة التي تخص سفن النزهة والقوارب العامة للصيد والنزهة وأيضاً السفن الشراعية، بالإضافة الي الشروط التي تخص السلامة للدراجات المائية، وسوف نوضح لكم شروط إصدار الترخيص الملاحي.

شروط إصدار الترخيص الملاحي

حتي تحصل السفينة السعودية على ترخيص للعمل الملاحي، فيجب أن يتم استيفاء الشروط التالية:

يجب أن تكون السفينة حاصلة على كافة الشهادات والتقارير التي تخص السلامة والأمن والشهادات الخاصة بحماية بيئة العمل البحرية وبالإضافة الي التقارير التي تخص تأهيل البحارة، وذلك وفق لائحة الوزارة التي تنص عليها. يتطلب أن تكون السفينة صالحة للعمل بالملاحة البحرية من الجانب الفني، وأن يكون هناك تأهيل كامل لجميع أفراد الطاقم بناءً علي تقرير المعاينة الذي يتم إصداره من جانب السلطة البحرية أو من تقوم بتفويضها. يجب أن يتم إرفاق جميع الوثائق الآتية مع الطلب الخاص الخاص بالترخيص وهي: ( جميع الشهادات والمستندات الإلزامية وفق نوع السفينة وطبيعة الحمولة الخاصة بها علي أن تكون سارية المفعول، تقديم وثيقة تأمين شاملة من خلال أندية الحماية والتعويض، بالإضافة الي رخصة اللاسلكي للسفينة، وغيرها من المستندات المطلوبة).

شروط اعتماد رخصة العمل للوحدات البحرية

حتي يتم اعتماد رخص العمل التي تخص الوحدات البحرية، فيجب تقديم إرفاق المستندات الآتية مع الطلب الذي تم توفيره من خلال نموذج مُعد من الوزارة: