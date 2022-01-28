منصة سلفة تتيح التسجيل بها بكل سهولة وفي 15 دقيقة تحصل علي 5000 ريال

منصة سلفة وايه غيرها منصة سلفة تقدر تحصل من خلالها على 5000 ريال سعودي . نتعرف سويا على منصة سلفة الإلكترونية . هي منصة قد قامت بطرحها المملكة العربية السعودية . وذلك لمساعدة أبناء المملكة من المواطنين السعوديين . وذلك في إطار حفظ المملكة على ابنائها المواطنون . جراء الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من وباء كورونا العين الذي أصاب العالم أجمع وكذلك أضرت باقتصاده . وهنا لم تقف المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة مكتوفة الايدي . بل قامت باطلاق هذه المنصة التي تعد من أهم المنصات التي أطلقت داخل المملكة العربية السعودية . وهي منصة مالية مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . وقد أنشئت تلك المنصة جراء فيروس كورونا الذي أجبر المواطنين السعوديين من غلق كافة اشغالهم الشخصية . وكذلك عدم ذهابهم إلى أي عمل داخل المملكة العربية السعودية . وقد جاءت تلك المنصة مساهمة من الحكومة السعودية في مساعدة ابنائها لسد كافة احتياجاتهم الشخصية. ومساهمة منها في توفير مبلغ مالي يصل إلى 5000 ريال سعودي . وبدون ماتحتاج إلى تحويل راتب وذلك في خلال 15 دقيقة بس . وبهامش ربح بسيط للغاية يكاد لا يذكر . وعن شرعيتها فأنها تتفق تمام الاتفاق مع الشريعة الاسلامية واحكامها لذلك لا تقلق من هذه النقطة . لأن التمويل قام على اثر وباء أضر بكافة المواطنين السعوديين وفي الاونة الاخير قد كثر البحث على منصة سلفة وأنه يوجد مشاكل في عملية التسجيل وكذلك الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة ولذلك عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض على حضراتكم طريقة بسيطة لعملية التسجيل وكذلك الشروط اللازمة لإكمال التسجيل وكذلك الحصول على سلفتك من منصة سلفة الالكترونية .

كيفية التسجيل على منصة سلفة

اولا ادخل مباشرة على موقع منصة سلفة الالكتروني الرسمي .

ثانيا اضغط على كلمة تسجيل الدخول على سلفة اذ لم يكن لديك حساب انشئ حساب جديد لكي تستطيع الحصول على سلفتك .

ثالثا قم بالضغط على طلب تمويل وقم بملئ كافة بياناتك صحيحة حتى تتمكن من الحصول على سلفتك .

رابعا قم بالنقر على تمويل شخصي ومنها حدد المبلغ الذي تريده وكذلك طريقة السداد .

خامسا واخيرا إذ لم تتمكن من الحصول على سلفتك بعد اتباع تلك الخطوات تواصل مع خدمة العملاء وسوف يتابعون معك خطوة بخطو لكي تحصل على سلفتك .

شروط التقديم على منصة سلفة

أولا يجب أن يكون المتقدم على تلك السلفة سعودي الجنسية بمعنى أنه تلك السلفة مخصصة للسعوديين فقط . ثانيا يجب أن يتراوح عمر المتقدم مابين ال 18 حتي 60 عاما . ثالثا يجب أن يكون من العاملين بإحدى تلك القطاعات العام والخاص .

ومن ثم قد عرضنا على حضراتكم كل ما يخص منصة سلفة الالكترونية . نتمني أن نكون قد عرضنا بشكل دقيق وبصورة بسيطة تساعد كل متقدم في الحصول على سلفتك . لكم منا على موقعنا موقع ثقفني دوام النجاح والتوفيق .