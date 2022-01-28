خطوات التسجيل في إعانة المساعدات المقطوعة ٢٠٢٢ وشروط استحقاقها

يبحث الكثير من الطبقات محدودة الدخل بالمملكة العربية السعودية، عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة ٢٠٢٢ حيث يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين السعوديين في تلبية جميع مطالبهم الضرورية، وتشمل هذه الفئات أصحاب المعاش الضماني، والمطلقات والأرامل، وأصحاب الإعاقات والأمراض، وتقوم وكالة الضمان الاجتماعي ممثلة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باختبار الفئات الأكثر أحقية لهذه الإعانات، وذلك وفق شروط ومعايير معينة يتم بناء عليها الاختيار حتى يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في المساعدات المقطوعة السعودية، وشروط التقديم عليها.

خطوات التسجيل في المساعدات المقطوعة ٢٠٢٢

سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة السعودية وهى كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الذي يوجد على موقع الوزارة.

الذي يوجد على موقع الوزارة. التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي باسم مستخدم جديد.

باسم مستخدم جديد. أن يقوم المتقدم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

القيام بتسجيل تاريخ الميلاد، ثم إدخال رقم الهاتف وتأكيد الرقم مرة ثانية.

تسجيل رقم الباسورد، ثم التأكيد عليه مرة أخرى.

أن يشتمل الباسورد على حرف إنجليزي صغير وحرف إنجليزي كبير، كما يجب أن يكون بكلمة المرور رقم على الأقل.

أن يقوم المستفيد بإدخال رمز التحقق الشخصي.

الضغط على أيقونة التعهد الموجودة أسفل الشاشة، ثم الضغط على تسجيل.

تسجيل الرمز الذي يتم إرساله إلى الهاتف الجوال وتأكيده.

سوف تظهر أمامنا جميع الخانات الفارغة.

تسجيل جميع البيانات الناقصة في هذه الخانات الفارغة.

إدخال البيانات الخاصة بالاسم كاملة، والجنس، وتاريخ الميلاد، والوظيفة، والقدرة على أداء العمل، والحالة التعليمية.

تسجيل العنوان بالكامل، والعنوان البريدي، واسم المدينة والحي والشارع، ورقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إذا كان موجود.

القيام بتسجيل رقم الحساب البنكي، واسم البنك الذي يتعامل معه المستحق.

تسجيل المتقدم للدخل الذي يحصل عليه شهرياً إن وجد.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

يجب أن يحضر المتقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدات المقطوعة ٢٠٢٢ وهى كما يأتي:-

إحضار بطاقة الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة إذا كان المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي لديه أسرة. أن يكون المنزل أو العقار الذي يسكن فيه المستفيد موجود في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي، ويتم إثبات ذلك من خلال عقد الإيجار أو عقد ملكية العقار، أو عن طريق إيصال الكهرباء أو المياه. أن يقوم المستحق بإحضار إثبات الدخل الشهري.

شروط المساعدات المقطوعة ٢٠٢٢

هناك شروط ومعايير معينة يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-