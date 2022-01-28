فتح حساب بنك الرياض عن طريق النفاذ الوطني ، يقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن كيفية القيام بفتح حساب من خلال النفاد الوطني فقد قام بنك الرياض بالإعلان عن توفير خدمة إلكترونية من أهم الخِدْمَات التي يحتاج إليها المواطن السعودي ألا وهي خدمة طريقة فتح حساب في بنك الرياض من خلال منصة النفاد، ومن المعروف أن هذا البنك من أكبر وأهم البنوك الاستثمارية بالمملكة العربية السُّعُودية والذي دائما يعمل على خدمة عملائه ودائما تكون كل معاملات هذا البنك بالشريعة الإسلامية في جميع تعاملاته، وسوف نتعرف أكثر فيما يلي علي طريقة فتح حساب.

فتح حساب بنك الرياض عن طريق النفاذ الوطني

تم وضع بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد التسجيل الإلكتروني والقيام بفتح حساب خاص به في بنك الرياض من خلال النفاد الوطني وعلى كل من يريد ذلك عليه اتباع هذه الخطوات المهمة حتى تتم عملية التسجيل صحيحة، ومن الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها ما يلي:

قيام المواطن بالدخول علي الموقع الرسمي بنك الرياض.

اختيار أيقونة (تقديم الطلب) والنقر عليها.

يقوم المواطن بتسجيل كافة المعلومات الخاصة به في النفاد الوطني الموحد ومنها (الاسم الرباعي الخاص به ، رقم الهوية الوطنية ، رقم الجوال ، العنوان الوطني الخاص به)

سيصل المواطن رسالة خاصه به على العنوان الذي قام بتسجيله تحتوي علي بطاقة مدي.

يمكن لصاحب الطلب إذا كان يمتلك حساب بنكي خاص به في بنك الرياض القيام بفتح حساب جاري باسمه أيضاً.

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يقوم المواطن بالدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة ببنك الرياض.

اختيار زر الخِدْمَات المصرفية من خلال الإنترنت.

اختيار أيقونة (فتح حساب).

اختيار أيقونة ( تقديم طلب ) فتح حساب بنك الرياض.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة ب المواطن صاحب الطلب.

القيام باختيار أيقونة التأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة.

سيتم فتح حساب للمواطن من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

سيصل المواطن بطاقة صراف آلي مدي على العنوان الوطني الذي قام بتسجيله خلال عملية التسجيل.

طريقه فتح حساب ثاني في بنك الرياض

تعتبر الخدمة المقدمة من بنك الرياض فتح حساب إضافي للمواطن من أهم وأكبر الخِدْمَات الإلكترونية المميزة التي يحتاج إليها المواطن السعودي وقد قام البنك بتوفير هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين عملية فتح الحساب ولكن قام بوضع بعض الخطوات لكل من يريد ذلك عليه إتباعها، ومن الخطوات التي يجب إتباعها ما سوف نقدمه لكم في السطور التالية: