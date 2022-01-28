نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022، حيث يتسأل الكثير من المواطنين فى المملكة المسجلون فى نظام الضمان الاجتماعي عن موعد صرف الدفعة الخاصة بشهر فبراير القادم، وذلك لأن يعرفون الموعد الخاص بصرف هذه الدفعة حيث إن فى بعض الاحيان يتم تأجيل صرف الدفعة حسب العطلات الرسمية فى المملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد فبراير 2022

الضمان الاجتماعي هو أحد الانظمة المالية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقدمها لعدد من المواطنين فى المملكة لمساعدتهم بشكل كبير على تحسين حالتهم المادية حيث إن هذا البرنامج يتم صرفة كمعاش شهري لكافة الاشخاص الذين يعانون من ضعف الحالة المالية أو عدم وجود مصدر دخل شهري لهم.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الشروط قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها من أجل التسجيل فى معاش الضمان الاجتماعي الجديد، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يشترط إن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 سنة عند التقديم فى المعاش.

يجب إن لا يكون لدي المتقدم سجل تجاري أو يمتلك مشروعات تجارية.

إن يكون المتقدم متلزم بقواعد وزارة العمل من حيث تعليم الابناء والصحة.

يجب إن يكون مستقل السكن وغير مقيم فى مراكز الايواء التابعة للحكومة السعودية.

إن لا يزيد مستوي الدخل الشهري له عن الحد الأقصي للحصول على المعاش.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022

اوضحت وزارة الموارد البشرية بإنة سيتم صرف المعاش المستحق لشهر فبراير فى يوم الاربعاء الموافق 1 رجب 1443 والذي يوافق 2 فبراير 2022، ويمكن للمواطنين القيام بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي عبر القيام بالخطوات التالية:-