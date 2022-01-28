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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات ، مع إطلاق خدمة نظام الضمان الاجتماعي المطور عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية على توفير كافة المساعدات المالية والتي تكون دائما في احتياجها المرأة السُّعُودية المطلقة حتى يتم أحيائها حياة كريمة وتحسين مستواهم المعيشي هي ومن تعول والوقوف بجانبها وذلك بعد أن ألمت الظروف الراهنة المالية بجميع دول العالم خلال الفرة الماضية، وفيما يلي سوف نتعرف أكثر علي شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات وطريقة التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية بالكشف عن بعض الشروط والأحكام الخاصة بأحقية المرأة المطلقة للدعم المادي الذي تقوم بتقديمه، حيث قامت بوضع بعض الشروط والأحكام المهمة المطلوبة من كل سيدة مطلقه يجب أن تكون متوفرة فيها كل هذه الشروط، ومن هذه الشروط والأحكام المطلوبة ما يلي:

لابد أن تكون صاحبة الطلب حاصله على الجنسية السُّعُودية.

يتم استثناء فئه معينه وهي المرأة التي يكون طليقها سعودي الجنسية.

أن يكون لها أبناء سعوديين الجنسية.

كل من لديه إعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأيتام.

السيدات الأرامل.

المطلقات السعوديات ولابد وأن تكون مقيمة إقامة دائمة بالمملكة.

يكون السيدة صاحبة الطلب ليس لها عائل وتقيم بمفردها بالمملكة.

لا يكون للمطلقه صاحبه الطلب أي دخل ثابت ويجب إثبات ذلك.

تكون السيدة صاحبة الطلب تمتلك حساب بنكي خاص بها حتى يتم تحويل الإعانة المالية المحددة عليه.

ألا تكون السيدة المطلقة تشغل أي وظيفة حكومية أو غير ذلك.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات

لكل امرأة تعرضت لحالة طلاق وترغب في التسجيل في الضمان الاجتماعي الذي وفرته المملكة لكثير من فئات المجتمع من بينهم جاء نصيب النساء المطلقات، يجب اتباع الخطوات التالي حتي تتم عملية التسجيل بنجاح وهي كالتالي:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

تسجيل كافة المعلومات الخاصة بصاحبة الطلب.

اختيار أيقونة إرسال الطلب والضغط عليها.

يتم القيام بمراجعة كافة البيانات الخاصة بصاحبة الطلب والتأكيد على صحتها.

في حالة قد تم قَبُول الطلب سيصل المواطنة رسالة نصيه تفيدها بقبول الطلب المقدم منها.

وإذا وكان قد تم رفض الطلب عليها القيام بتقديم طلب آخر والتأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم تسجيلها.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

قام وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السُّعُودية من خلال محادثه تليفونية بأنه لم يكن يوجد أي فئة من الفئات سيتم استبعادها من الحصول على إعانة المالية المحددة من الضمان الاجتماعي المطور، وسوف يكون على ذلك الاستبعاد حسب الدخل الشهري الكلي للأسرة وكذلك الدخل الخاص بالفرد أقل من الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي والذي لا يحقق ولا يكفي كافة متطلبات الأسرة المعيشية وذلك هم من لهم حق التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، في حالة كان الدخل الكلي للأسرة لا يزيد عن الحد الأدنى المانع للصرف فلا يتم حصولهم على مبلغ الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يمكن لأي مواطن سعودي مسجل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الدخول المباشر على منصة الضمان الاجتماعي المطور بإتباع عدد من الخطوات المهمة التي تم وضعها من قبل القائمين على منصة الضمان الاجتماعي، ومن هذه الخطوات المهمة التي يجب إتباعها ما يلي: