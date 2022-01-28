نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تمهير طاقات للحصول على 3000 ريال شهريا.. شروط وطريقة تسجيل تمهير والفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في تمهير طاقات ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي توفرها الحكومة والمؤسسات الحكومية التي تخدم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ونسلط الضوء من خلال هذه المقال على رصد وتقديم رابط التسجيل في تمهير طاقات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، حيث يسعى الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي إلى الوصول إلى معرفة كيفية التسجيل في تمهير ، وكذا شروط تسجيل برنامج تمهير الحصول على مكافأة تمهير 3000 ريال سعودي شهرياً يتم صرفها عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

التسجيل في تمهير طاقات

التسجيل في تمهير طاقات ، صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ، قبل أن نرصد لكم رابط تسجيل تمهير للحصول على دعم 3000 ريال سعودي بشكل شهري ، نود أن نتعرف معكم على نبذه مختصرة عن ما هو برنامج تمهير السعودي التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، كما سنتعرف أيضاً على شروط التسجيل في تمهير طاقات للحصول على استحقاق دعم 3000 ريال سعودي شهرياً.

برنامج تمهير طاقات التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية هو عبارة عن برنامج تدريبي على رأس العمل يستهدف الخريجين والخريجات من الجامعات السعودية المحلية والجامعات الخارجية، كما يستهدف برنامج تمهير طاقات جميع خريجي المعاهد والكليات وحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، والهدف من برنامج تمهير هو تدريب الخريجين والخريجات من اجل تمكينهم من اكتساب الخبرة والمهارة اللازمة للقدرة على المشاركة في أسواق العمل.

شروط تسجيل تمهير طاقات

وبعد أن تعرفنا على نبذه مختصرة عن ما هو برنامج تمهير وما يهدف إليه برنامج تمهير السعودي للحصول على دعم 3000 ريال سعودي شهرياً، نتعرف سوياً الآن على شروط التسجيل في برنامج تمهير طاقات، والتي أوضحها صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام عملية تسجيل تمهير طاقات، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة فصلين دراسيين. أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم الفني أو الصحي أو الإداري أو درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى. ألا يكون على رأس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص. ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

كيفية التسجيل في تمهير

والآن نستعرض عليكم الإجابة على التساؤل الأكثر انتشاراً بين الكثير من الأشخاص ممن يرغبون في معرفة طريقة التسجيل في تمهير حيث يطرح البعض عدد من التساؤلات الأخرى والتي قد قمنا بالإجابة عليها حيثما هو موضح بعاليه، ونأتي إلى التساؤل الأهم إلا وهو ما هي طريقة التسجيل في تمهير طاقات ، وتكون من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة كما أوضحها الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف والتي تتمثل في التالي:

التسجيل على البوابة الوطنية للعمل (طاقات www.taqat.sa) الضغط على (جميع البرامج) من قائمة (برامجنا). اختيار (برنامج تمهير) ثم الضغط على (تقدم هنا). إدخال البيانات التالية المطلوبة: a. رقم حساب مصرفي صالح (آيبان) باسم المتدرب. b. تحديد موقع السكن والعنوان. c. إدخال معلومات بيانات التعليم ثم الضغط على أيقونة (إرفاق) من ثم إرفاق الشهادة ثم الضغط على تأكيد ثم الضغط على إرسال مع ضرورة التأكد من المؤهل المسجل في برنامج مؤهل التابع لوزارة التعليم حيث سيتم القبول في البرنامج على أساسه. d. الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على أيقونة تقديم. 5- سيتم إرسال إشعار للمتقدم بالبريد الإلكتروني وعلى بوابة طاقات بالأهلية. 6- يمكن البحث عن فرص تمهير والتقديم عليها في حال كان المتقدم مؤهلاً. 7- يمكن متابعة جميع طلبات التقديم من خلال صفحة “إدارة طلبات التوظيف والتدريب” ومن خلال الصفحة نفسها يمكن قبول ورفض المقابلة الشخصية والعرض التدريبي. 8- بعد قبول العرض التدريبي وتأكيد المباشرة يصبح المتقدم “متدرب تمهير” وسيتم حساب المكافآت المالية له / لها.

وإليكم فيديو توضيحي يشرح كيفية التسجيل في تمهير طاقات ، يُمكنكم من خلالة الإطلاع على الطريقة الصحيحة بالخطوات بشكل أوضح عملياً.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا المقالة الذي قدمنا من خلالها نبذه مختصرة عن ما هو برنامج تمهير السعودي ، وطريقة التسجيل في تمهير طاقات من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة التي تتطلب أولا التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية هدف ، كما تعرفنا على طريقة تسجيل تمهير طاقات من خلال الفيديو المرفق بعالية للحصول على دعم 3000 ريال سعودي شهريا، وسنتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من خلال تقارير متتالية.