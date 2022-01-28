طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالخطوات والشروط الجديدة

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عمليات البحث حول دعم الضمان الاجتماعي خاصة بعد زيادة الشائعات حول وقف صرف الدعم، ولكن أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن نقل نظام الضمان الاجتماعي إلى نظام جديد “نظام الضمان الاجتماعي المطور”، ونظراً لتساؤل العديد من المستفيدين من الضمان الاجتماعي كيفية الاستفادة من الدعم للتغلب على الظروف الصعبة وتحسين مستوى المعيشة، والشروط التي يجب توافرها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالخطوات، والشروط التي يجب توافرها لكي يتم الحصول على الدعم، والفئات المستحقة.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي:

أوضحت الوزارة ضرورة توافر العديد من الشروط التي يجب توافرها:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية من الأصل، بالإضافة إلى إقامتهم الدائمة في المملكة العربية السعودية. من الفئات المستحقة (الأرملة – المرأة المتزوجة من سعودي ولكنها غير سعودي – ذوي الإعاقة – الأيتام – المرأة المطلقة ويكون لها أبناء سعوديين وليس بالضرورة أن تكون غير جنسية سعودية – الأرامل ذوات الأيتام ممن يمتلكون بطاقات التنقل). يجب على الشخص المتقدم ألا يمتلك لأصول قيمة كبيرة من الضروري تقديم جميع المتطلبات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تفيد حالة الصحة والتعليم للأبناء. يجب على الأشخاص المتقدمين الالتزام بالبرامج الخاصة بالتدريب والتوظيف للكوادر أن يكون الدخل الخاص بالشخص المتقدم في حالة الفرد أو الأسرة ألا يقل عن 1100 ريال سعودي، ويعتبر هذا الدخل هو الحد الادنى الذي أقرته الوزارة ضمن نطاق المعاش لعائل الأسرة على أن يكون حوالي 550 ريال سعودي لكل فرد. ألا يتواجد الشخص المتقدم في دار الإيواء

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالخطوات: