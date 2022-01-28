نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن حالة الإقامة السعودية للمقيمين 1443 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستفسار عن حالة الإقامة السعودية للمقيمين 1443 - ثقفني
الاستفسار عن حالة الإقامة ، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية العثور على مدة صلاحية تصريح الإقامة للمملكة 1443 إلكترونيًا من خلال منصة أبشر ، وتوفر وزارة الداخلية منصة يمكن من خلالها للمقيمين العثور على تمديد تصريح الإقامة مرة أخرى ، نتحقق من صلاحية تصريح الإقامة.الصلاحية التي نعرضها في السطور التالية ، نوضح لك أيضًا كيفية تجديد تصريح الإقامة الخاص بك من أبشر مرة أخرى، فيما يلي طريقة الاستعلام عن حالة الاقامة في السعودية.
الاستفسار عن حالة الإقامة
- يمكنك التحقق من صلاحية إقامة أبشر الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:
- ادخل على الإنترنت إلى موقع أبشر الرسمي.
- اختر خدمة أبشر الشخصية وسوف تعرض صفحة صلاحية الإقامة الخاصة بك.
- أدخل الاسم الكامل للمستلم وكلمة المرور.
- انقر فوق أحد الخيارات لمعرفة المزيد حول عنوان السكن الذي يظهر أمامك على الشاشة الرئيسية.
- سجل رقم الإقامة في جواز سفرك.
- ثم أدخل الرمز الذي تلقيته عبر رسالة نصية.
- في غضون ثوانٍ ، ستكون جميع المعلومات المتعلقة بإقامتك أمامك.
تجديد الاقامة في منصة ابشر
- يمكن للأجانب تمديد تصريح إقامتهم من خلال منصة أبشر ، والخطوات المحددة هي كما يلي:
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.
- ثم اختر خدمات أبشر للأفراد في الصفحة التالية.
- يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين قمت بتسجيلهما في بداية الحجز.
- حدد الآن الخدمات الإلكترونية على الشاشة الرئيسية لمنصة أبشر.
- ثم اكتب رقم إقامتك في الحقل المخصص لذلك.
- بمجرد الانتهاء ، يمكنك النقر فوق خدمة تمديد الإقامة.
خدمات بوابة ابشر الرقمية
بعد انتشار كورونا ، زاد البحث على بوابة أبشر لإتمام كل الوثائق الخاصة بجوازات السفر الحكومية، وتعتبر من أشهر خدمات منصة أبشر هي:
- يمكنك التحقق من تاريخ تجديد تصريح الإقامة.
- باستثناء فترة صلاحية تمديد تصريح الإقامة.
- والخدمات لفهم حقوق الحج.
- بالإضافة إلى طلب البصمات.
- ومن خلال منصة أبشر ، يمكنك معرفة موعد وصول العمال.
- تعرف أيضًا على تأشيرات الخروج أو العودة.
- من الممكن أيضًا حجز مقعد قبل زيارة المكتب العام للجوازات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ