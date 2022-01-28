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الاستفسار عن حالة الإقامة السعودية للمقيمين 1443

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن حالة الإقامة السعودية للمقيمين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستفسار عن حالة الإقامة السعودية للمقيمين 1443 - ثقفني

الاستفسار عن حالة الإقامة ، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية العثور على مدة صلاحية تصريح الإقامة للمملكة 1443 إلكترونيًا من خلال منصة أبشر ، وتوفر وزارة الداخلية منصة يمكن من خلالها للمقيمين العثور على تمديد تصريح الإقامة مرة أخرى ، نتحقق من صلاحية تصريح الإقامة.الصلاحية التي نعرضها في السطور التالية ، نوضح لك أيضًا كيفية تجديد تصريح الإقامة الخاص بك من أبشر مرة أخرى، فيما يلي طريقة الاستعلام عن حالة الاقامة في السعودية.

الاستفسار عن حالة الإقامة

  1. يمكنك التحقق من صلاحية إقامة أبشر الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:
  • ادخل على الإنترنت إلى موقع أبشر الرسمي.
  • اختر خدمة أبشر الشخصية وسوف تعرض صفحة صلاحية الإقامة الخاصة بك.
  • أدخل الاسم الكامل للمستلم وكلمة المرور.
  • انقر فوق أحد الخيارات لمعرفة المزيد حول عنوان السكن الذي يظهر أمامك على الشاشة الرئيسية.
  • سجل رقم الإقامة في جواز سفرك.
  • ثم أدخل الرمز الذي تلقيته عبر رسالة نصية.
  • في غضون ثوانٍ ، ستكون جميع المعلومات المتعلقة بإقامتك أمامك.

تجديد الاقامة في منصة ابشر

  • يمكن للأجانب تمديد تصريح إقامتهم من خلال منصة أبشر ، والخطوات المحددة هي كما يلي:
  1. قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.
  2. ثم اختر خدمات أبشر للأفراد في الصفحة التالية.
  3. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين قمت بتسجيلهما في بداية الحجز.
  4. حدد الآن الخدمات الإلكترونية على الشاشة الرئيسية لمنصة أبشر.
  5. ثم اكتب رقم إقامتك في الحقل المخصص لذلك.
  6. بمجرد الانتهاء ، يمكنك النقر فوق خدمة تمديد الإقامة.

خدمات بوابة ابشر الرقمية

بعد انتشار كورونا ، زاد البحث على بوابة أبشر لإتمام كل الوثائق الخاصة بجوازات السفر الحكومية، وتعتبر من أشهر خدمات منصة أبشر هي:

  1. يمكنك التحقق من تاريخ تجديد تصريح الإقامة.
  2. باستثناء فترة صلاحية تمديد تصريح الإقامة.
  3. والخدمات لفهم حقوق الحج.
  4. بالإضافة إلى طلب البصمات.
  5. ومن خلال منصة أبشر ، يمكنك معرفة موعد وصول العمال.
  6. تعرف أيضًا على تأشيرات الخروج أو العودة.
  7. من الممكن أيضًا حجز مقعد قبل زيارة المكتب العام للجوازات.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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