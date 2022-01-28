الاستفسار عن حالة الإقامة السعودية للمقيمين 1443

الاستفسار عن حالة الإقامة ، يبحث العديد من المواطنين عن كيفية العثور على مدة صلاحية تصريح الإقامة للمملكة 1443 إلكترونيًا من خلال منصة أبشر ، وتوفر وزارة الداخلية منصة يمكن من خلالها للمقيمين العثور على تمديد تصريح الإقامة مرة أخرى ، نتحقق من صلاحية تصريح الإقامة.الصلاحية التي نعرضها في السطور التالية ، نوضح لك أيضًا كيفية تجديد تصريح الإقامة الخاص بك من أبشر مرة أخرى، فيما يلي طريقة الاستعلام عن حالة الاقامة في السعودية.

الاستفسار عن حالة الإقامة

يمكنك التحقق من صلاحية إقامة أبشر الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على الإنترنت إلى موقع أبشر الرسمي .

. اختر خدمة أبشر الشخصية وسوف تعرض صفحة صلاحية الإقامة الخاصة بك.

أدخل الاسم الكامل للمستلم وكلمة المرور.

انقر فوق أحد الخيارات لمعرفة المزيد حول عنوان السكن الذي يظهر أمامك على الشاشة الرئيسية.

سجل رقم الإقامة في جواز سفرك.

ثم أدخل الرمز الذي تلقيته عبر رسالة نصية.

في غضون ثوانٍ ، ستكون جميع المعلومات المتعلقة بإقامتك أمامك.

تجديد الاقامة في منصة ابشر

يمكن للأجانب تمديد تصريح إقامتهم من خلال منصة أبشر ، والخطوات المحددة هي كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت. ثم اختر خدمات أبشر للأفراد في الصفحة التالية. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور اللذين قمت بتسجيلهما في بداية الحجز. حدد الآن الخدمات الإلكترونية على الشاشة الرئيسية لمنصة أبشر. ثم اكتب رقم إقامتك في الحقل المخصص لذلك. بمجرد الانتهاء ، يمكنك النقر فوق خدمة تمديد الإقامة.

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