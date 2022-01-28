نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء وزارة العمل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم خدمة عملاء وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ، قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بوضع رقم موحد مجاني خاص بها لكل من يريد التواصل مع خدمة العملاء بوزارة العمل وذلك لإتمام أي مهام للمواطنين وحرصاً منها على راحتهم والتسهيل عليهم وفي الرد على كافة الاستفسارات والخدمات المقدمة من قبل الوزارة، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني علي الرقم الخاص بوزارة العمل السعودية.

رقم خدمة عملاء وزارة العمل

تحرص المملكة العربية السعودية خاصة في الفترة الأخيرة أن يكون التعامل بين المواطنين وجميع المصالح والمؤسسات الحكومية من خلال الإنترنت أو الأرقام التليفونية، وذلك حفاظاً منها علي صحة المواطنين والتباعد، كما أن هذه الطرق توفر الكثير من الوقت والمجهود، وقامت وزارة العمل بتخصيص رقم لخدمة العملاء ويكون الرقم الموحد الذي تم تخصيصه هو (19911).

ما هي وزارة العمل السعودية

تعتبر وزارة العمل السعودية من أهم وأكبر الوزارات المنوطة و المسؤولة عن حل مشاكل العمال والعمل بالمملكة وتقوم بالإشراف على كافة المصالح الحكومية وقد تم فصل وزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن كان الاسم مرتبط ببعضه وهو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم فصلهما بعد صدور مرسوم ملكي يأمر بذلك من ولي العهد السعودي.

استعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية

يمكن لأي مواطن سعودي القيام بالاستعلام عن كافه الخِدْمَات التي يقدمها مكتب العمل بإتباع بعض الخطوات التي قام بوضعها مكتب العمل وسوف نقوم بتقديمها لكم، ومن هذه الخطوات المهمة التي يجب إتباعها ما يلي:

يتم الدخول إلي الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل السعودية.

يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالمواطن.

إدخال الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه.

القيام باختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

اختيار زر الاستعلام عن (خدمات مكتب العمل) والنقر عليه.

الدخول على الصفحة الخاصة بالبيانات حتى يتم عملية الاستعلام صحيحة.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

الضغط على أيقونة استعلام.

وفي النهاية سيتم ظهور كافة الخِدْمَات التي يريدها المواطن.

الاستعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

يتردد دائما بين المواطنين السعوديين سؤال مهم من أهم الأسئلة التي تشغل تفكيرهم عن الرسوم الخاصة بمكتب العمل وذلك باستخدام رَقَم الإقامة الخاص به، وقد قام المسؤولين في مكتب العمل بوضع بعض الخطوات اللازمة التي يجب إتباعها لعملية الاستعلام لكي تتم بشكل صحيح، ومن هذه الخطوات المهمة ما يلي:

الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل.

اختيار زر الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.

الضغط على أيقونة خدمة إصدار.

اختيار أيقونة تحديد الرخصة.

على المواطن القيام بتعبئة جميع البيانات المطلوبة الخاصة به ومنها (رَقَم الإقامة ، رمز التأكيد ، رَقَم العامل ، رقم الحدود).

اختيار أيقونة بحث والنقر عليها.

سوف يظهر للمستعلم قيمة المبلغ المالي المستحق عليه ورقم السداد وحالته.

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