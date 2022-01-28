شروط التقديم على قرض سكني للمتزوجات 1443 وخطوات تقديم الطلب

ماهي شروط التقديم على قرض سكني للمتزوجات 1443، حيث إن ذلك السؤال من ضمن الاسئلة التي تهم عدد كبير من النساء فى المملكة الراغبين فى الاستفادة من برنامج دعم سكني المقدم من وزارة الاسكان السعودية للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يتم مساعدتهم فى الحصول على دعم مادي لبناء الوحدات السكنية.

قرض سكني للمتزوجات 1443

يعتبر قرض سكني أحد البرامج التمويلية المقدمة من قبل وزارة الأسكان السعودية للمواطنين وذلك لأن يتم مساعدتهم على توفير الدعم المادي لشراء السكن أو القيام ببناء الوحدات السكنية، ويتم تقديم القرض بدون فوائد وعلى فترات سداد طويلة، وذلك لأن يتم مساعدة المواطنين على توافر السكن المناسب لهم.

طريقة التقديم على قرض سكني

يتم التقديم على القرض إلكترونياً من خلال منصة سكني التابعة للوزارة، حيث إن ذلك يكون من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة، وتتلخص خطوات التقديم فى السطور التالية:-

زيارة موقع سكني على شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول فى حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع قرض سكني.

بعد ذلك تقوم بكتابة أسم المتقدم ثم رقم الهوية والبيانات الشخصية.

تكتب تاريخ الميلاد فى المربع المخصص له.

تكتب رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.

إدخال بيانات السكن الحالي.

تقوم بالضغط على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر التقديم.

شروط التقديم على قرض سكني للمتزوجات 1443

هناك عدد من الشروط التي وضعت من أجل التقديم على القرض من قبل وزارة الاسكان السعودية، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-