كيف اغير حالة المحصن في تطبيق توكلنا 2022

كيف اغير حالة المحصن ، حيث أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أنه اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ، يمكن للأفراد الذين تلقوا جرعة ثانية من لقاح التاج الجديد منذ ثمانية أشهر التقدم بطلب لتغيير حالة التطعيم من خلال توكلنا ، مع العلم أن تغيير الحالة أمر غاية في الأهمية. مهم في المملكة العربية السعودية ، إذا كانت حالتك على الموقع بنية اللون ، مما يعني أنك مصاب بفيروس كورونا ولا يُسمح لك بمغادرة منزلك ، فسوف نوضح لك أدناه كيفية تغيير حالة المحصن لديك.

طريقة تغيير حالة المحصن في توكلنا

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ، بعد ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا الجديد “كوفيد 19” ، يستحيل علينا تغيير حالة الوثوق إلى التحصين.

الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

يوفر تطبيق توكلنا خدمة تسجيل الحالة الصحية لكل مواطن ، مع مجموعة من الأكواد اللونية التي ترمز إلى الحالة الصحية لكل شخص على النحو التالي:

الضوء الأخضر: يشير إلى أن الشخص غير مصاب بفيروس كورونا ولم يكن على اتصال بأي شخص مصاب. الأخضر الداكن: يدل على أن الشخص تلقى لقاح الكورونا إما الجرعة الأولى أو الثانية. الأصفر: يعني أن الشخص كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا ، وفي هذه الحالة يمكنه فقط الذهاب إلى العمل. براون: يشير اللون البني إلى إصابة شخص بفيروس كورونا وبالتالي ممنوع من الخروج أو الذهاب إلى مكان عام. البنفسجي: يرمز اللون البنفسجي إلى أن الشخص من دولة ذات معدل مرتفع من الإصابات بفيروس كورونا المستجد. الأزرق: يجب على أي شخص من الخارج الحجر الصحي في المنزل لمدة 7 أيام للتأكد من أنه لا ينقل فيروس كورونا إليه. الرمادي: يشير إلى أن المواطن في منطقة غير متصلة بالإنترنت أو أن موقعه غير محدد على الخريطة.

آلية تغيير الحالة الصحية في توكلنا إلى اللون الاخضر