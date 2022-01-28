شقة مجانية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد الإنسانية والتي يتم الحصول عليها لعدد من فئات الشعب السعودي، كما تقوم المؤسسة أيضا بتقديم المساعدات المالية والمعونة العاجلة للمحتاجين وأصحاب الكوارث والابتلاءات، حيث تقوم المؤسسة بدراسة كافة الطلبات التي تصل إليها وتقوم بالتواصل مع أصحابها حسب الطرق المشروعة، وتقوم المؤسسة بتوفير عدد من وسائل التواصل المباشر معها، بالأرقام المتاحة ولا يوجد أرقام أخرى متاحة إلا تلك، على أن يقوم موظفي المؤسسة بدراسة الطلبات والرد عليها بعد 40 يوم كحد أقصى أو حسب الحاجة العاجلة.

شقة مجانية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد الإنسانية 1443 التواصل (ارقام واتساب – بريد إلكتروني)

تقوم العديد من المؤسسات الإنسانية بالمملكة بالمهام الاجتماعية الكبيرة للمواطنين، حيث تقوم بتقديم الدعم لفئة خاصة من ابناء المجتمع السعودي وهم المحتاجين ومعدومي الدخل ومن ليس لديهم سكن آدمي وآمن لهم، حيث يقوم الأمير عبد العزيز بن فهد ابن الاسرة الحاكمة، ابن جلالة المعهد فهد والأميرة الجوهرة، بتقديم دعم مالي سنوي كبير للمؤسسة الخيرية ليتم توزيعه على المتواصلين مع المؤسسة والراغبين في العون، وكذلك يتم تقديم المساعدات العاجلة في الكوارث الطبيعية الناتجة عن السيول أو الأمطار المدمرة التي تؤدي لتهدم المنازل أو الحاجة إلى معونات الطعام والكساء للمنكوبين.

شقة سكنية مجانية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الإنسانية

تقوم المؤسسة بتقديم العديد من أنواع الدعم المختلف للمواطنين، حيث يتم تقديم المبالغ النقدية العاجلة للمحتاجين، بدون سقف معين للأموال والتي يتم صرفها حسب الحاجة، وذلك لأصحاب طلب المعونة أو المديونين للمصارف أو للأشخاص وليس لديهم الكفاءة المالية للسداد، بينما يكون الدعم الغير محدود أيضا لغير القادرين على الحصول على شقق سكنية خاصة لهم، حيث تقوم المؤسسة بتقديم شقة سكنية لهم بشكل مجاني، وذلك مع اتباع شروط والية التقديم والتواصل على القنوات المخصصة لذلك.