نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق منصة الضمان الاجتماعي و موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة غلق منصة الضمان الاجتماعي التي جاء التصريح عنها في وقت سابق من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كما أن الآمر الخاص في الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 وكيفية التسجيل به عبر الموقع الجديد . والذي تم وضع شروط الضمان الاجتماعي المطور التي يجب تطبيقها وذلك ما جاء من تصريحات مشددة من الوزارة . وفيما يخص أمر غلق الضمان الاجتماعي وعدم التسجيل به مره أخري بعد أن يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 بمدة قليلة . وفي مقال اليوم سنتعرف علي كافة التفاصيل الخاصة بغلق المنصة بجانب . موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022 .

غلق منصة الضمان الاجتماعي و التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

جاءت تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بأن غلق منصة الضمان الاجتماعي . علي الموقع القديم سوف يتم في الموعد المحدد السابق له وهو نهاية مايو القادم وسوف يكون كافة الطلبات في . الضمان الاجتماعي المطور الجديد تسجيل كافة المستفيدين علي الموقع الرسمي الجديد . كما أن إيداع الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 سيتم لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي . لكل من انطبقت عليه شروط الضمان الاجتماعي المطور وفقاً للتصريحات السابقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ أيام قليلة . وفي السطور القادمة سنتعرف علي الخطوات الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور .

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد غلق منصة الضمان الاجتماعي

ما زال التسجيل في الضمان الاجتماعي علي الرابط الخاص بالوزارة القديم مستمر . حتي الموعد المحدد لإغلاق المنصة القديمة والبدء في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد نفاذ أو عبر موقع الوزارة وفقاً للخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كما لكي ما يتم إيداع الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 يجب تعبئة الملف الموحد علي منصة الضمان الاجتماعي . يحتوي الملف الموحد لكي ما يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 علي البيانات الشخصية . مثل الدخل الشهري ورقم الهوية ، التابعين ، أي ممتلكات يمتلكها المواطن . كذلك بجانب مكونات المسكن الحالي للمواطن وإضافة بيانات التابعين داخل المسكن الواحد . كما يجب تحديد البرنامج المرغوب الاستفادة من دعمه لكي ما يتم إيداع الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 . في حساب المستفيدين بحساباتهم البنكية . الموافقة علي كافة الشروط والأحكام علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم الضغط علي تقديم الطلب . تلك هي الخطوات لطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر الرابط الرسمي الجديد .

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022

تم تحديد موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022 من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . سيكون في يوم 2 من شهر فبراير القادم كما سيتم صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد في نفس اليوم . وذلك لأن ذلك اليوم لا يوافق أي مواعيد عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية .

خطوات طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الجديد

بعد أن يتم غلق منصة الضمان الاجتماعي في مايو القادم يمكن لكافة المستفيدين أن يقوموا . بالاستعلام في الضمان الاجتماعي الجديد عبر الخطوات التالية :-

يتم الدخول علي رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد الخاضع للوزارة .

الجديد الخاضع للوزارة . كما من خلال الصفحة الرئيسية علي الموقع يتم اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية” .

كذلك بعد الخطوة السابقة يتم اختيار قائمة الاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد شهر فبراير 2022 .

. عبر الصفحة التي يتم فتحها من القائمة السابقة يتم تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق الظاهر أمامك في الخانات الخاصة بهما .

في نهاية تلك الخطوات يتم الضغط علي مربع استعلام الضمان الاجتماعي لتظهر كافة معلومات . الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 بتفاصيل مبالغ المستفيد .

غلق منصة الضمان الاجتماعي المصرح عنها في وقت سابق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . سيكون في نهاية شهر مايو القادم وعلي كل من يرغب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور . عبر رابط الوزارة الرسمي المرفق بالمقال .