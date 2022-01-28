نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، على أن الوزارة أوضحت عن إيداع المعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية للمستفيدين الجدد في السعودية، معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة من أهم وأحد أشكال الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالسعودية، وهذا بناءاً على ما تم تقديمه من قبل الوزارة، وخاصتاََ المستحقين الذين يحملون كافة الشروط الأساسية المطلوبة لمعاش الضمان الاجتماعي، وأضاف إلى ذلك توضيح الهدف من الضمان الاجتماعي بالمملكة.

صرف معاشات الضمان الإجتماعي المطور:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، حيث أن نتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين بالسعودية، ولذلك تم الايضاح على أن سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى جميع المواطنين السعوديين المستفيدين بنتيجة الاستحقاق الفعلي لكل متقدم في الفترة القادمة، ولذلك في هذه الحالة يتم إيداع المعاشات في حساباتهم البنكية.

ومن المؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يقوم بصرف الشهر من صدور قرار الطلب مباشرةََ، وأكد على أن يقوم على توحيد تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية لجميع المواطنين المستفيدين السعوديين المستحقين السابقين بالتدريج.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة. يستثنى أن تكون المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي الجنسية، الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية. الأشخاص ذو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام. الأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل. يجب أن لا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وهو 11000 ريال سعودي، لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة. يجب على المستفيد أن لا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية للغاية. يجب على المستفيد أن يكون مستوفي كافة متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة للأبناء.

وقد تجد الإشارة إلى أن الهدف من نظام الضمان الاجتماعي المطور لمساعدة الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري وهذا لكي يتم توفير حياة كريمة للمواطنين، لجميع الاحتياجات الخاصة بالمستفيدين، وخاصتاََ في الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفي ظل حالة الأزمات والكوارث، وأضاف إلى ذلك أن مصادر معاش الضمان الاجتماعي للزكاة والإعلانات والهبات والتبرعات أيضاََ، ومن المؤكد أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش الضمان الاجتماعي المطور لرب الأسرة حوالي 1100 ريال سعودي مخصص للمستفيدين، و 550 ريال سعودي للفرد الواحد داخل الأسرة الواحدة.