كيفية استبدال لابتوب قديم بماك بوك جديد من مكتبة جرير 2022| خصم 3125 ريال

وفرت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، خدمة استبدال لابتوب قديم بماك بوك جديد مع خصم يصل إلى 3125 ريالا سعوديا وفق إمكانيات الجهاز القديم، فيما يسري هذا العرض حتى يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م، وهو من العروض التي تلقى قبولا كبيرًا لدى المواطنين والمقيمين في المملكة، سيّما في ظل اعتماد الكثير من الهيئات وجهات والشركات على إنجاز العمل أونلاين، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

استبدال لابتوب قديم بماك بوك جديد من مكتبة جرير

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية، استبدال لابتوب قديم بماك بوك جديد من مكتبة جرير أونلاين من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمكتبة، واتباع هذه الخطوات:

النقر على رابط أجهزة ماك بوك الجديدة. اختيار الجهاز الذي نرغب في الحصول عليه، وفق الإمكانيات والسعر المناسب. والضغط على إضافة إلى السلة. الذهاب إلى أقرب فرع تابع لجرير، لإتمام عملية الاستبدال. العرض ينتهى في 9 فبراير القادم 2022.

شروط استبدال لابتوب قديم بـMacBook جديد من جرير

ووضعت مكتبة جرير السعودية، عددًا من الشروط أمام الراغبين في استبدال لابتوب قديم بـMacBook جديد من جرير، وهي كالتالي:

في حالة وجود عيب في جهاز ماك بوك الجديد تطبق سياسة الاسترجاع المتبعة لدى مكتبة جرير.

يخضع عرض استبدال أجهزة اللابتوب لتقدير مكتبة جرير ويحق لها رفض الجهاز في حال عدم مطابقته للشروط

العرض يسري في معارض جرير فقط ابتداءً بدءًا من 26 يناير حتى 9 فبراير 2022 أو حتى نفاد الكمية.

العرض يسمح باستبدال جهاز اللابتوب القديم بماك جديد بسعر مخفّض.

الجهاز المراد استبداله يجب أن يكون في حالة جيدة، ومن الممكن أن يصنف في فئة ب، حيث يخصم عليه 470 ريالا سعوديا فقط.

من الضروري أن يكون اللابتوب القديم في حالة جيدة وخالٍ من الخدوش والكسور والإنحناءا، وإحضار الشاحن معه.

يُمكن تغيير الجهاز القديم في عرض الاستبدال فقط من جرير.

ويسمح لكل عميل باستبدال جهاز واحد فقط خلال العرض.

لا يشترط شراء جهاز اللابتوب القديم من جرير ليدخل ضمن عرض الاستبدال.

ولا يُسمح بإعادة الجهاز الجديد بعد إنهاء عملية الاستبدال.

كما لا يُمكن استرداد قيمة جهاز اللابتوب المستبدل نقدًا.

كيفية التواصل مع خدمة عملاء مكتبة جرير في السعودية؟

توجد أكثر من طريق للتواصل مع مكتبة جرير في المملكة، أبرزها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد سواء كان هدف الاتصال استفسار أو للشكاوي، وذلك على الرقم 920000089، أو التواصل عن طريق [email protected] على مدار اليوم.