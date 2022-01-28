نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد لوحة السيارة وشروط تجديد لوحة السيارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد لوحة السيارة وشروط تجديد لوحة السيارة في السعودية ٬ لوحة المركبة تشبه هوية الشخص ، فمن خلال البيانات المثبتة عليها يمكننا معرفة تفاصيل المركبة ، وغيرها من الأمور المتعلقة بالخدمات المرورية. في كثير من الحالات تتعرض اللوحات للتلف أو الضياع مما يتطلب تجديدها. في هذا المقال سنتحدث عن تجديد لوحة السيارة وأمور أخرى ذات صلة.

طريقة تجديد لوحة السيارة

تجديد اللوحة لمركبتك يتطلب زيارة فرع المرور في منطقة إقامتك ، ثم اتباع الخطوات التالية:

املأ نموذج استبدال لوحة الترخيص.

تسليم اللوحات القديمة ، إن وجدت.

يكفي تقديم استمارة تسجيل المركبة في الحالات التي يكون فيها سبب تجديد اللوحة هو ضياعها أو فقدها.

قم بإعداد نسخة من بطاقة هويتك الشخصية أو تصريح الإقامة إذا كنت وافداً مقيمًا في الدولة.

إحضار صورة من رخصة قيادة المركبة.

احفظ الأوراق المختلفة في ملف خاص مع كتابة بياناتك على الغلاف.

ما هي أسباب تجديد لوحة السيارة

إجراء تجديد لوحة المركبة من أكثر الإجراءات شيوعاً في المملكة ، ويعود سبب تجديد لوحات المركبة إلى احتمال تعرضها للتلف نتيجة الظروف الجوية ، أو الاستخدام المتكرر للمركبة ، أو بسبب الازدحام المروري. حادثة.

ومن أسباب تجديد اللوحة ضياعها. عن طريق السرقة أو الضياع بغير قصد.

شروط تجديد لوحة السيارة في السعودية

أوصت إدارة المرور السائقين ومالكي السيارات بضرورة التحقق من هذه الأمور قبل الشروع في تجديد اللوحات ، وهي:

صلاحية الفحص الدوري للمركبة. التحقق من صلاحية تسجيل المركبة. التأمين متاح.

رسوم تجديد لوحة السيارة

أعلنت إدارة المرور الجدول الزمني لأسعار المعاملات المرورية. ومن بين تلك المعاملات تجديد لوحات السيارات. نتيجة تلفها أو ضياعها قالت هيئة المرور إن رسوم تجديد لوحة الترخيص 100 ريال فقط.

خطوات إصدار تفويض شخص اخر تجديد لوحة المركبة

نظرًا لأن إجراءات تجديد اللوحات مرتبطة بزيارة فرع المرور ، يمكنك ، من أجل تسهيل العملية ، تفويض شخص ما لتولي هذه المهمة عند المرور ، من خلال: