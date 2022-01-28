عقد العمل محدد وغير محدد المدة وشروط عقد العمل

عقد العمل محدد وغير محدد المدة هو أكثر أنواع عقود العمل انتشاراً في القطاع الخاص، لعقد المحدد المدة يطبق على السعودي وغير السعودي أما العقد غير محدد المدة فيطبق على السعودي فقط، ينتهي العقد محدد المدة بانتهاء مدته المنصوصة في عقد العمل دون الحاجة لتقديم سبب، أما العقد غير محدد المدة فيجب تقديم سبب مشروع لإنهاءه، وإلا سيضطر الطرف الذي تسبب في إنهاء العقد بدفع تعويض، ويجب على العامل تأدية المهام المطلوبة منه وفقاً لتعليمات صاحب العمل أو من ينوب عنه في الإدارة بما لا يخالف القوانين، وعقد العمل هو عبارة عن اتفاق يكون بموجبه هناك شخص ملزم بالعمل لحساب شخص آخر وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته في تنظيم وأداءات العمل مقابل أجر محدد وفقا للوائح الوزارة.

عقد العمل محدد وغير محدد المدة

يجوز للعامل فسخ العقد قبل انتهائه عند عدم الرغبة في إكمال العقد أو الشعور بالراحة في مكان العمل، ومن مميزات العقد لصاحب العمل التقييم السنوي، وعليه فإن العامل يحاول التطوير من نفسه ليحصل على علامة جيدة في التقييم السنوي.

عقد العمل محدد المدة

عبارة عن عقد عمل مبرم بين طرفين للقيام بعمل معين خلال فترة زمنية محددة ومتفق عليها بن الطرفين كسنة أو سنتين،وعند أنقضاء مدة العقد المتفق عليها جاز تجديد العقد باتفاق صريح بين الطرفين لمدة أو لمدد أخرى، ولكن إذا انتهت مدة العقد واستمر الطرفان في تنفيذ بنوده دون تجديد لهذا العقد فإن ذلك يعتبر تجديد للعقد ولكن لمدة غير محددة، وتعتبر أقصى مدة للعقد محدد المدة هي خمس سنوات.

عقد العمل غير محدد المدة

هو عقد يتم بين العامل وصاحب العمل مع عدم تحديد نهاية معينة له، وعلى هذا الأساس فلا يجوز للعامل أو صاحب العمل أن يتم إنهاء العقد دون مبرر من أي منهما، وعند الرغبة في إنهاء العقد يتم ذلك بشرط أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء العقد قبل ذلك كتابة بمدة كافية بشرط الاستناد على مبرر معين.

شروط عقد العمل في السعودية