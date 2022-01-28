نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني أو برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني أو برقم الهوية عن طريق الأنترنت بكل سهولة، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من توفير خدمة الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان بعد إتمام عملية التسجيل فيه، ذلك بسبب رغبة المملكة في توفير جميع السبل الممكنة التي تساعد على راحة وتوفير الوقت للمواطنين، لهذا قامت بتوفير الكثير من المساعدات الحكومية التي توفر دعم مادي شهري للمستحقين ومن يتطابق فيهم الشروط المطلوبة، ومن ضمنهم برنامج الضمان الاجتماعي، الآن أصبح بإمكان المواطنين من التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي والاستعلام عن النتائج بعد غلق باب التسجيل، من خلال هذا المقال سوف نقوم بذكر طريقة الاستعلام.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أهلية الضمان الاجتماعي واحدة من ضمن المساعدات الحكومية التي تمكن المواطنين في مواكبة الحياة بعد زيادة الوضع الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، عن طريق تقديم دعم شهري خاص بهم.

لذلك بدأ الكثير من المواطنين بالتقدم للتسجيل في أهلية الضمان الاجتماعي بعد إعلان وزارة الموارد البشرية بفتح باب التقديم للمستحقين والذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي خاصة بعد بدء تطبيق النظام المطور من الضمان الاجتماعي منذ منتصف نوفمبر للعام الماضي 2021.

كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن نتائج الأهلية بعد الانتهاء من استقبال طلبات التسجيل عبر الموقع الرسمي الخاص بهم من خلال الأنترنت، في الفقرة القادمة سوف نقوم بذكر كيف يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني أو برقم الهوية

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فقط

بعد التعرف على النظام الجديد المطور للضمان الاجتماعي المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبعد الانتهاء من التقديم للتسجيل في معاش الضمان، الآن يرغب المتقدمين في الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فقط الذي أتاحته وزارة الموارد البشرية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، في النقاط التالية سوف نقوم بشرح طريقة الاستعلام:

أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.

من الصفحة الرئيسية اختر الخدمات الإلكترونية.

منها حدد خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فقط

ثم أدخل البيانات المطلوبة منك في الفراغات المخصصة لها.

بعد ذلك قم بكتابة رقم السجل المدني ورقم الضمان.

قم بإدخال كود التحقق المرئي الظاهر أمامك في المربع الفارغ.

ثم انقر على كلمة عرض.

بعد الانتهاء ستظهر لك كافة التفاصيل حول أهلية الضمان الاجتماعي دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة بذلك.

بهذا تكن قد تعرفت على طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فقط عبر موقع الوزارة، يمكنك أيضًا الاستعلام عن حالة الضمان عن طريق الهاتف المحمول، في الفقرة التالية سوف نذكر كيف يمكن عمل ذلك.