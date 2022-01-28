كيف اطبع العنوان الوطني الخاص بي، واحدة من بين الخدمات المقدمة من البريد السعودي سبل، ومن خلال خدمة إدارة العناوين يتحقق لجميع المشتركين المسجلين في النظام سواء المواطنين والمقيمين من الوصول لكل خدمات العنوان بحيث يسمح لهم بتحديث العنوان، وطباعة إثبات العنوان، ويعتبر العنوان ذات أريحية في تحديد مكان الشخص حيث إقامته الفعلية، وذلك ان البريد السعودي يستخدم العنونة الموحدة في كل مناطق المملكة، وفي السطور التالية نبين طريقة طباعة العنوان الوطني للأفراد عبر التسجيل في نفاذ الموحد في موقع سبل.

خدمة طباعة العنوان الوطني في السعودية

بعد أن تم تحديث العنوان الوطني أصبح الكثير من الأفراد لا يعرفون كيفية طباعة العنوان الوطني، ولكن نحن بدورنا سوف نشرح كيفية القيام بذلك في هذا المقال المخصص لكي يتمكن كل فرد من طباعة عنوانه الوطني الخاص به او تعديل العنوان قبل ذلك عبر رابط سبل للخدمات البريدية الرقمية المندرجة ضمن خدمات إدارة العناوين.

طريقة طباعة العنوان الوطني للأفراد بعد تحديث البريد السعودي

قم بتسجل الدخول إلى Gov.sa باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين في منصة أبشر. سجل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الموحد نفاذ انقر نقرا مزدوجا فوق(بدء الخدمة) اختر تحديث العنوان / عنوان الإثبات. إذا تم اختيار “تحديث العنوان” ، فقم بملء معلومات الخاصة ، ومعلومات العنوان ، والملخص. إذا تم اختيار “عنوان الإثبات” ، فسيتم معاينة إثبات العنوان ويكون جاهزًا للطباعة. بعد التقديم: سيصلك إشعار برقم المعاملة.

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رابط العنوان الوطني

تم فتح رابط العنوان الوطني ليكون منصة لتحديث وطباعة عنوان الأفراد في البريد السعودي، وبالانتقال الى الرابط المذكور سيوجه المستخدمين الى الموقع الالكتروني الخاص بالعنوان الوطني المعروف بـصيغة “سبل”، وبالتالي تتمكنون بشكل فوري التسجيل عبر النفاذ عن طريق إدخال إسم المستخدم وكلمة السر طبقاً للبيانات في منصة أبشر الحكومية. بعد تلك الخطوة يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم استلام رمز التحقق المؤقت وإعادة إدخال ثم متابعة، ليتم نقلك مباشرة على رابط موقع سبل وهو العنوان الوطني الذي ابتكره البريد السعودي.