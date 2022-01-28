استعلام عن معاملة وزارة العدل ناجز برقم الهوية أو برقم الطلب

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عمر شويل - جدة تم توفير خدمة استعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهوية أو برقم الطلب عبر ناجز من قبل الحكومة السعودية لجميع المواطنين في المملكة، ذلك من أجل معرفة التفاصيل والمعلومات حول القضايا الخاصة بهم المسجلة في وزارة العدل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أن قامت بتفعيله، كما يعد هذا خدمة من الخدمات الإلكترونية المفعلة في المملكة خاصة بعد جائحة فيروس كرونا وتحويل الكثير من الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية، في مقال اليوم سوف نتحدث طريقة الاستعلام عبر موقع وزارة العدل برقم الهوية أو برقم الطلب.

استعلام عن معاملة وزارة العدل ناجز

تمكنت وزارة العدل من توفير رابط إلكتروني يساعد المواطنين على معرفة تفاصيل وأحوال القضايا الخاصة بهم عبر الأنترنت دون حاجتهم للذهاب إلى الجهة المختصة بذلك، كما يوفر لهم الكثير من الوقت والجهد ومعرفة كافة التفاصيل في أي وقت.

هذه الخدمة تتيح لجميع الحاصلين على قضايا مسجلة في وزارة العدل من معرفة تفاصيلها والمعلومات عنهم بأسرع وقت ممكن، كما تساعد المحاميين في التطلع على قضائهم بأي وقت، مما سهل الأمر عليهم.

أيضًا من خلال الاستعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهوية يمكن معرفة موعد القضية في حالة نسيانها من قبل صاحبها، فمن خلال زيارة الموقع وإدخال البيانات المطلوبة يمكنك بسهولة معرفة الموعد المحدد للقضية، في الفقرة التالية سوف نقوم بذكر كيف يمكن الاستعلام عن معاملة وزارة العدل ناجز.

استعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهوية ناجر

الآن يمكن لجميع المواطنين استعلام وزارة العدل ناجز برقم الهوية أو برقم الطلب عبر موقع الوزارة الرسمي، من خلال الخطوات التالية سوف نقوم بشرح طريقة الاستعلام:

أولًا قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.

من الواجهة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الاستعلام عن قضية.

قم بذكر نوع القضية التي ترغب في الاستعلام عنها.

أدخل البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها مثل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – النوع.

ثم قم بنقل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك في الخانة الفارغة له.

بعد الانتهاء قم بالنقر على كلمة استعلام.

ستظهر لك كافة التفاصيل حول القضية التي تود الاستعلام عنها في الصفحة التالية.

بهذا تكن قد تمكنت من معرفة طريقة استعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهوية ناجز، يمكنك أيضًا الاستعلام من خلال رقم الطلب، هذا ما سنقوم بالتعرف عليه في الفقرة التالية.

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استعلام عن معاملة وزارة العدل ناجز برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن معاملة وزارة العدل ناجز عن طريق رقم الهوية أو رقم الطلب، في الفقرة السابقة ذكرنا طريقة الاستعلام من خلال رقم الهوية، أما في الفقرة الحالية سوف نقوم بشرح طريقة الاستعلام عن معاملة برقم الطلب، تابع الخطوات القادمة:

أولًا قم بالتوجه إلى موقع وزارة العدل.

ثم اذهب إلى الخدمات الإلكترونية.

منها قم بتحديد الاستعلام عن معاملة.

سيتطلب منك بعض البيانات مثل رقم الطلب – تاريخ الميلاد – رقم السنة.

بعد ذلك قم بكتابة كود التحقق المرئي في المربع الخاص به.

انقر على كلمة عرض أو إظهار.

ستتحول إلى صفحة البيانات حول القضية المدخلة.

بهذا تكن قد تعرفت على طريقة استعلام عن معاملة وزارة العدل برقم الهوية أو برقم الطلب ناجز.